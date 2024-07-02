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        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - Hollanda maçı tarihi

        Türkiye - Hollanda maçı ne zaman? EURO 2024 Türkiye - Hollanda maçı hangi kanalda?

        EURO 2024 heyecanı çeyrek final maçları ile devam ediyor. Son turu 16 turu son maçında Avusturya'yı 2-1 mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. Zorlu mücadele öncesinde, "Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda?" soruları futbolseverler tarafından sıkça sorulan soruların arasında yer aldı. İşte Türkiye - Hollanda maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 23:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 00:50
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        Türkiye - Hollanda maçı için nefesler tutuldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te grup ve son 16 turunda başarılı bir performans sergileyen ay yıldızlılar, Avusturya'yı mağlup edip çeyrek finalde Hollanda'ya rakip oldu. Peki, "Türkiye - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 çeyrek final milli maç hangi kanalda?" İşte EURO 2024 çeyrek final Hollanda - Türkiye maçının oynanacağı tarih...

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        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

        Türkiye Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de oynanacak.

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        TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

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        KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı "Portakallar", elemelerde B Grubu'nu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak Almanya bileti aldı.

        Grupta oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Hollanda, 18 puan topladı.

        İki mağlubiyetini de Fransa karşısında alan "Portakallar", 17 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 7 gol gördü.

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        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Yıllar boyunca futbol dünyasına kazandırdığı Johan Cruyff, Dennis Bergkamp, Ruud Gullit, Marco van Basten ve Ronald Koeman gibi birçok isimle dikkati çeken Hollanda'nın kadrosunda önemli oyuncular yer alıyor.

        "Portakallar"ın savunmasında kaptan Virgil van Dijk ile Matthijs de Ligt öne çıkarken, orta sahada Frenkie de Jong'un sorumluluk alması bekleniyor.

        Memphis Depay, Cody Gakpo, Xavi Simons ve Wout Weghorst ise Hollanda'nın hücum hattında katkı sağlamasını beklediği isimler olarak öne çıkıyor.

        Gakpo ve Weghorst, elemelerde kaydettiği üçer golle "Portakallar"ın EURO 2024 bileti almasında önemli rol oynadı.

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