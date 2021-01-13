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HaberlerSağlıkSON DAKİKA HABERLERİ: CoronaVac aşısına onay!
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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu CoronaVac aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verdi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi. Tüm Türkiye'de aşılama yarın başlıyor. Vatandaşlar aşılama seyrini web sitesinden canlı takip edebilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ: CoronaVac aşısına onay!
AA

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi.

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarının aşılarına başlanacak. Vatandaşlar aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebilecekler.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar kapsamında kabul edilen ve halk sağlığını ciddi olarak tehdit eden Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında kullanılması planlanan "Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon" isimli aşının, halka hızlı erişiminin sağlanması için 'Acil Kullanım Onayı' kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda bilimsel veriler değerlendirilirken, bir yandan da ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir.

Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için Acil Kullanım Onayı verilmiştir."

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN 'AŞILA' UYGULAMASI

Sağlık Bakanlığı, aşı takibini kolaylaştırmak için mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulamasını geliştirdi. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak

AŞI RANDEVU SİSTEMİ

Koronavirüs aşısında randevu sistemi bugün itibariyle açıldı. Cep telefonlarından MHRS.GOV.TR sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden de dolaylı olarak bu sisteme girip randevu alınabilecek. Bu sistemlerden randevu alabilmek için risk grubunda bulunmanız gerekiyor.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

SAĞLIK BAKANI AŞI OLDU

Bugün Bilim Kurulu toplantısının sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı oldu. Koca, aşının ardından, "Herkesin mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için bu aşıyı yaptırmak gerekiyor" dedi.

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