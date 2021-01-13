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Koronavirüsü yenen 4 kişiden 3'ünün 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadığını gösterdi

Çin Wuhan'da yapılan araştırma, koronavirüsü (Covid-19) yenen 4 kişiden 3'ünün 6 ay sonra sağlık sorunu yaşadığını gösterdi. Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi

GİTMİYOR | Son dakika! Korkutan korona araştırması: 4 kişiden...
Korkutan araştırma! Koronayı yenen 4 kişiden 3'ünde...
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AA

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde 4 hastadan 3'ünün, virüse yakalandıktan 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu yaşadığı tespit edildi.

Medical Express'in haberine göre, Çinli bilim insanları, ocak ve mayıs aylarında Vuhan'da Covid-19 tespit edilen 1700 hastayı 6 ay boyunca takip ederek bir araştırma yürüttü. Çalışmanın bulguları, 8 Ocak'ta The Lancet dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Covid-19'u yenen hastaların yüzde 76'sında, 6 ay sonra en az bir sağlık sorunu görüldüğünü ortaya koydu.

6 AY SONRA...

Çalışmada 6 ay sonra bu kişilerin yüzde 63'ünde yorgunluk ya da kaslarda güçsüzlük, yüzde 26'sında uyumakta zorluk ve yüzde 23'ünde depresyon gözlendiği belirtildi.

Uzmanlar, Covid-19'u ağır atlatanların akciğer fonksiyonlarında bozulma ve böbrek işlevlerinde yüzde 13 azalma görüldüğüne de dikkati çekti.

Pekin'de Çin-Japonya Dostluk Hastanesi ve Capital Tıp Üniversitesi Ulusal Solunum Tıbbı Merkezi'nden araştırmacı Dr. Bin Cao, "Covid-19 çok yeni bir hastalık olduğundan uzun vadeli etkilerini daha yeni anlamaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cao, ciddi biçimde enfekte olan hastaların taburcu edildikten sonra bakıma muhtaç olduğunu da vurguladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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