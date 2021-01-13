Çin aşısındaki farklı sonuçlar ne anlama geliyor? 0:00 / 0:00

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Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" aşısının etkinlik oranı testlerinde Brezilya, Endonezya ve Türkiye'den farklı sonuçları gelmesi kafaları karıştı.

Çinli Sinovac aşısını test eden Brezilyalı araştırmacılar, faz-3 denemeleri sonunda aşının Kovid-19'a karşı önce yüzde 60'ın altında etkili olduğunu ardından yüzde 50.38 etkili olduğunu açıkladı. Geçen hafta yapılan açıklamada, son aşama denemelerinin aşının yüzde 78 etkili olduğunu gösterdiği duyurulmuştu.

Bloomberg'te yer alan haberde, üç ülkede açıklanan verilerin uzmanların kafasını karıştığını belirtildi.

Sinovac'ın geliştirdiği aşı i çin Endonezya'da yüzde 65 koruma oranı açıklandığı belirtilerek, "Fakat Endonezya'daki denemelere 1620 kişi katıldı; bu, anlamlı bir sonuç için çok küçük deney" ifadelerini kullandı. Bloomberg, Türkiye'nin yüzde 91,25 oranında bir koruma açıkladığını ama Türkiye'de yapılan denemelerin de yeterli bir sonuca varabilmek için çok kapsamlı olmadığını yazdı.

Uzmanlar ülkelerdeki farklı test gruplarının farklı sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

Bloomberg'ün ulaştığı bir Sinovac yetkilisi Brezilya, Türkiye ve Endonezya'daki farklı sonuçlar hakkında yorum yapmayı reddederken, Brezilya'daki ortaklarının daha fazla veri açıklayacağını söyledi.

Brezilya'da Butantan Enstitüsü, çıkan haberleri yalanlayarak daha ayrıntılı veri açıklayacakları bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu. Enstitü yetkilileri haberleri "spekülasyon" olarak yorumladı.