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        Haberler Kültür-Sanat Resim Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde sanat sohbetleri var

        RHM BlackBox'ta sanat sohbetleri var

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin (RHM) giriş katında bulunan BlackBox sahnesinde 9 Mart Cumartesi "Gül İrepoğlu Anlatıyor: Kadınların Gözünden Kadınların Fırçasından", 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi "Onur Caymaz'ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var | Bedri Rahmi Eyüboğlu"; 26 Mart Salı "Fahri Işık ile Uygarlık Anadolu'dan Doğdu" başlıklı sohbetler sanatseverlerle buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:48
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        RHM BlackBox'ta sanat sohbetleri var
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        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin giriş katında bulunan BlackBox sahnesi şiirden arkeolojiye, edebiyattan resme uzanan derin sohbetlere ev sahipliği yapıyor. Sahnenin mart ayı programında 9 Mart Cumartesi “Gül İrepoğlu Anlatıyor: Kadınların Gözünden Kadınların Fırçasından”, 22 Mart Cuma ve 23 Mart Cumartesi “Onur Caymaz’ın Anlatımıyla Müzede Şiir Var | Bedri Rahmi Eyüboğlu”; 26 Mart Salı “Fahri Işık ile Uygarlık Anadolu’dan Doğdu” başlıklı sohbetler yer alıyor.

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Kurucu Küratörü Prof. Dr. İrepoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen Türk sanat tarihine adlarını altın harflerle yazdırmış kadın sanatçılarımızı anlatacak. Müzede yer alan kadın ressamların sanata bakışlarıyla, ortaya koydukları eserlerle Türk sanatına nasıl katkı sağladıkları tartışılacak.

        Şair ve yazar Onur Caymaz ise, ortaokul yıllarında yazdığı Serçe Dergisi’nden akademide profesörlüğe değin Türk sanatına hem yazın hem resim alanında sayısız eser veren Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şiirlerini müzeye taşıyacak.

        Patara Antik Kenti’nin kurucu kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ile Uygarlık Anadolu’dan Doğdu etkinliğinde Anadolu’nun kadim arkeolojik varlığının ışığında kültür, inanç ve kent gibi unsurlar ele alınacak ve arkeoloji bilimindeki Helenistik bakış açısı sorgulanacak.

        BlackBox’taki etkinlikler için biletler Biletix üzerinden temin edilebiliyor. Mart ayı sohbetleri hafta içi saat 16.00’da, hafta sonu ise 13.00’te başlayacak. BlackBox’ın programı issanat.com.tr adresinden takip edilebilir.

        BlackBox, aynı zamanda Tomorrow işbirliği ile “Kültür Sanat Çağı” canlı yayınına ev sahipliği yapıyor. Kültür sanat dünyasından konukların ağırlandığı canlı yayında kültür sanata dair sohbetler gerçekleştiriliyor. 7 Mart, Perşembe saat 17.00’de gazeteci ve yazar Emrah Kolukısa’nın katılımıyla gerçekleşecek canlı yayında sinema dünyasında neler olup bittiği konuşulacak. Yayın Tomorrow’un Linkedin hesabından izlenebilir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi
        #gül irepoğlu
        #Onur Caymaz
        #BlackBox
        #SOHBET

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