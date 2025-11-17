Habertürk
        Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı - Futbol Haberleri

        Türkiye, İspanya karşısındaki tek galibiyetini 71 yıl önce aldı

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak Türkiye, son Avrupa şampiyonu karşısında tarihteki ilk ve tek galibiyetini 71 yıl önce aldı.

        Giriş: 17.11.2025 - 12:17 Güncelleme: 17.11.2025 - 12:17
        A Milli Takım, 71 yıllık hasreti bitirmek istiyor!
        A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yaptığı 12 maçta sadece bir kez galip geldi. Milliler, 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibini 14 Mart 1954 tarihinde İstanbul'da 1-0 mağlup etti.

        Ay-yıldızlı ekip, bu maçın ardından rakibiyle oynadığı 9 müsabakayı da kazanamadı, 6'sını yitirdi, 3'ünde berabere kaldı. Türkiye ayrıca son 8 randevuda rakibine sadece bir gol atabildi.

        13. KEZ KARŞI KARŞIYA

        Türkiye ile İspanya, yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

        Türk Milli Takımı, son Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran rakibiyle geçmişte yaptığı 12 maçtan sadece birini kazanırken, 7 kez rakibine yenildi, 4 kez de berabere kaldı.

        Biri Avrupa Şampiyonası'nda, 6'sı Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri, 3'ü de özel 12 maçta 5 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 23 gol gördü.

        İki takım arasında eylül ayında Konya'da oynanan son maçı İspanya 6-0 kazandı.

        RAKİBİNİ KURAYLA SAF DIŞI BIRAKTI

        A Milli Futbol Takımı, 1954'te ilk kez katıldığı FIFA Dünya Kupası'na, İspanya'yı kura atışında saf dışı bırakarak gitti.

        İsviçre'de düzenlenecek finaller öncesi elemelerde İspanya'ya ilk maçta deplasmanda 4-1 yenilen Türkiye, ikinci müsabakayı evinde 1-0 kazandı.

        O zamanki statü gereği iki takım tarafsız saha olarak belirlenen İtalya'nın başkenti Roma'da bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu müsabaka da 2-2 sonuçlanınca, finallere gidecek ekip kura sonucu belirlendi. Luigi Franco Gemma adlı bir İtalyan çocuğun yaptığı kura çekimi sonucu, Türkiye finallere katılma hakkını elde etti.

        MAÇLAR

        İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

        Tarih Yer Organizasyon Sonuç
        08.06.1952 İstanbul Özel 0-0
        06.01.1954 Madrid 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-4
        14.03.1954 İstanbul 1954 Dünya Kupası Elemeleri 1-0
        17.03.1954 Roma 1954 Dünya Kupası Elemeleri play-off 2-2
        06.10.1957 Madrid Özel 0-3
        01.02.1967 İstanbul EURO 1968 Elemeleri 0-0
        31.05.1967 Bilbao EURO 1968 Elemeleri 0-2
        17.10.1973 İstanbul Özel 0-0
        28.03.2009 Madrid 2010 Dünya Kupası Elemeleri 0-1
        01.04.2009 İstanbul 2010 Dünya Kupası Elemeleri 1-2
        17.06.2016 Nice EURO 2016 0-3
        07.09.2025 Konya 2026 Dünya Kupası Elemeleri 0-6

        Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

