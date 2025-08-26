Türkiye-İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye-İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlı ekibin mücadelesi, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Müsabakanın Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için öncelikli bilet satışları başlarken gözler genel milli maç bilet satışlarının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Türkiye-İspanya maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Türkiye-İspanya maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte milli maç bilet fiyatları ve satış tarihi...
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Milli maç, 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye- İspanya maçının genel bilet satışlarının 26 Ağustos Salı günü saat 16.00'da başlayacağını duyurdu.
TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’A Millî Takımımızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başlamıştır.
Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecektir. İspanya maçının genel bilet satışları ise 26 Ağustos Salı günü saat 16.00'da başlayacaktır.
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir.
Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacaktır. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilirler.
Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecektir.’’
TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Güney Üst: 900 TL
Kuzey Üst: 900 TL
Güney Alt: 900 TL
Kuzey Alt: 900 TL
Doğu Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Batı Üst Köşe Bloklar: 1250 TL
Doğu Üst Orta Bloklar: 1500 TL
Doğu Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Batı Alt Köşe Bloklar: 1750 TL
Doğu Alt Orta Bloklar: 2000 TL
Batı Üst VIP: 3000 TL
Batı Alt VIP: 3000 TL