Türkiye-İspanya maçı bilet fiyatları ve satış tarihi futbolseverlerin gündeminde. A Mill Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında İspanya ile karşılaşacak. 7 Eylül’de Konya’da oynanacak maçın Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için öncelikli bilet satışları başladı. Milli maç genel bilet satış tarihi ve fiyatları da belli oldu. Peki Türkiye-İspanya maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…