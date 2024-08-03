A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü rakibi İtalya! Mücadele için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı gibi, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmıştı. Maç, Filenin Sultanları'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...