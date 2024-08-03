Haydi Filenin Sultanları! Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?
Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları devam ediyor. Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerek çeyrek final yoluna devam eden Filenin Sultanları için sıradaki rakip İtalya oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol karşılaşması hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncü rakibi İtalya! Mücadele için geri sayım devam ediyor. Hatırlanacağı gibi, 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşmıştı. Maç, Filenin Sultanları'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
C Grubu’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti maçlarının ardından İtalya ile karşılaşacak.
Türkiye - İtalya voleybol mücadelesi 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. Mücadelenin TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.
8 TAKIM ÇEYREK FİNALE YÜKSELECEK
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek. Gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek.