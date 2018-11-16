15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonucu Türkiye'den kaçan FETÖ mensuplarının yurt dışındaki hareketleri ve ele başları istihbarat birimleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Türkiye Japonya hükümetinden, 2016 yılındaki darbe teşebbüsünün elebaşı olduğu Türk yetkililerce belirlenen ABD’de ikamet eden örgüt elebaşı Gülen ile doğrundan bağlantısı olduğu gerekçesiyle 2 kişinin iadesini istediği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklar, iki ülke arasında suçluların iadesi konusunda bir anlaşmanın olmadığını ancak Japonya ile son dönemde yaşanan yakınlaşma ile birlikte bir jestin beklendiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle 83 ülkeden 452 kişinin iadesinin istendiğini açıkladı. Şu ana kadar 21 ülkenin iş birliği yapmasıyla 104 kişinin iadesinin gerçekleştiğini belirtti.

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