        Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası E grubu son maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Son olarak Bulgaristan'ı set vermeden 3-0 yenen Filenin Sultanları, son 16 turunu garantiledi. A Milli Kadın Voleybol Takımı E grubunu lider tamamlaması durumunda muhtemel rakipleri belli oldu. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala, Türkiye-Kanada voleybol maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye-Kanada voleybol maçının canlı yayınlanacağı kanal...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 23:36 Güncelleme: 26.08.2025 - 00:08
        1

        Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, Bulgaristan ve İspanya karşısında rakiplerini 3-0 mağlup ederek E Grubunda 6 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, "Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de oynanacak.

        3

        TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        MUHTEMEL RAKİPLER

        Filenin Sultanları E grubunu lider tamamlaması halinde büyük ihtimalle Arjantin ile eşleşecek. Grubu ikinci olarak tamamlamız halinde rakip ABD olacak. ABD 2 maç sonunda 2 galibiyet aldı ve 6 puanla 1. sırada yer alıyor. Arjantin ise 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

        5

        GRUPLAR

        A Grubu: Tayland, Hollanda, İsveç, Mısır

        B Grubu: İtalya, Belçika, Küba, Slovakya

        C Grubu: Brezilya, Porto Riko, Fransa, Yunanistan

        D Grubu: ABD, Çekya, Arjantin, Slovenya

        E Grubu: Türkiye, Kanada, Bulgaristan, İspanya

        F Grubu: Çin, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya, Meksika

        G Grubu: Polonya, Almanya, Kenya, Vietnam

        H Grubu: Japonya, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

        6

        FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURUNDA!

        Filenin Sultanları 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

