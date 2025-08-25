Türkiye-Kanada voleybol maçı için geri sayım başladı. E Grubu'ndaki son maçında Kanada ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, Bulgaristan ve İspanya karşısında rakiplerini 3-0 mağlup ederek E Grubunda 6 puanla lider konumda bulunuyor. Peki, "Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...