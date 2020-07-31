HABERTURK.COM

4 Meslek Birliğinin çatı kuruluşu olan ve 1000'in üzerinde kitap yayıncısı üyesi bulunan Yayıncı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Başkanı Münir Üstün; kitap yayınında tüm zamanların rekorunun kırıldığını açıkladı. 29 Temmuz akşam saat 17:00 itibarıyla, sadece temmuz ayında, Türkiye'de yayınlanan kitap sayısının 60 milyon 637 bin 920 olarak gerçekleştiğini ifade eden Üstün; yayıncılar, yazarlar, okurlar, öğretmenler, anneler, babalar... Toplumun bütün kesimlerinin bu rekorun sahibi olduğunun altını çizdi.

'Türkiye kitap okumuyor'kalıbının asılsız bir şehir efsanesi olduğunu söyleyen Münir Üstün, "Türkiye kitap okuyor arkadaşlar. 'Türkiye kitap okumuyor'yıkılan bir şehir efsanesidir" dedi. Elde edilen rekorun tesadüfi olmadığını, sektörün 2011 yılından itibaren gösterdiği üstün gayretin bir neticesi olduğunu vurgulayan Üstün, 2011 yılından itibaren yayınlanan kitap sayılarını paylaştı.

Hangi Yılda Kaç Adet Kitap Yayımlandı?

2011… 289 milyon

2012… 293 milyon

2013... 330 milyon

2014... 344 milyon

2015... 384 milyon

2016… 405 milyon

2017... 408 milyon.

2018... 411 milyon.

2019... 424 milyon.

Bu rakamlara; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda dağıtılan 240 milyon ders kitabı ile 48 sayfaya kadar olan bandrolsüz 200 milyon kitap dahil değil.

Münir Üstün, yayınlanan bütün kitaplar dikkate alındığında 2019 yılı itibarıyla 850 milyon kitap üretiminin söz konusu olduğunu; bunun ise kişi başına 5 kültür kitabı, 5 eğitim kitabına karşılık geldiğini ifade eden Üstün Türkiye’nin; ciro bazında dünyada 16. sırada, yeni başlık üretmekte ise dünyanın 6. ülkesi olduğunu; İtalya’yı geçip, Fransa ile dinamik bir yarış içinde olduğunu söyledi.

Kişinin doğrudan haberin, bilginin, bilgi üretiminin kaynağı olduğu bir süreç yaşandığını; bunun kişisel donanım ve kitaba olan ihtiyacı artırdığını söyleyen Münir Üstün; "2020'ye girerken pandemi nedeniyle ümitsizdik. Hiç öyle olmadı. Beklentilerimizin çok üstünde bir taleple karşılaştık. Kitap arzı buna bağlı olarak müthiş yükseldi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; kitabın kurucu güç olarak yükseleceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Kitap yayınını okurun taleplerinin belirlediğini; okuma alışkanlığımızdaki gelişmenin, hiçbir yorumla gölgelenemeyeceğini söyleyen Münir Üstün; "Bu sevinç hepimizin. Hepimiz birlikte daha da artırabiliriz" diyerek gelişen okuma kültürünün, ülkenin gelişmesine büyük bir ivme katacağını ifade etti. "Okuma kültürü konusunda millet olarak büyük bir gayretimiz var. Bu gayret, her türlü takdiri hak ediyor. Herkes, konumu, kurumu, kuruluşu… Topyekûn bu gelişmeye omuz vermeli. Ana medya, sosyal medya, devlet kurumları, yayıncılar, sivil toplum kuruluşları… 'Ama', 'fakat'cümleleri lütfen kurmasın, bu başarıyı geliştirecek eylemler oluştursun. Ülkemiz için birey olarak yapabileceğimiz bu güzel katkıyı birlikte yapalım. Kırdığımız rekor bizim için bir bayram hediyesi. Herkesin bu sevince ortak olmasını dilerim."