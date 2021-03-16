Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık"Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde" - Haberler
ABONE OL

Prof. Dr. Şener: Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüsle mücadele kapsamında son dönemde artan vaka sayıları sebebiyle Türkiye’nin 3’üncü dalganın içinde olduğunu söyledi

"Türkiye koronavirüste 3'üncü dalganın içinde"
0:00 / 0:00
DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 6-12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını paylaşmasının ardından, ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, koronavirüs salgınında illere göre artan rakamları değerlendirdi.

Türkiye'nin 3'üncü dalganın içinde olduğunu belirten Prof.Dr. Şener, “Avrupa'nın tamamı neredeyse koronavirüste 3'ncü dalgayı yaşıyor. Türkiye'de 3'üncü dalganın içerisinde. Rakamlar onu gösteriyor. Aşılama yapılan ülkelerde nispeten azalma oldu. Ancak Avrupa'daki aşılama oranı özellikle Amerika Birleşik Devletleri kadar yaygınlaşmış değil. Avrupa'nın tamamında 3'üncü dalga aktif bir şekilde devam ederken, rakamlara göre Türkiye'de şu anda teknik olarak 3'üncü dalganın içinde” dedi.

"SALGIN İKİ YOLLA AZALTILIR"

Prof.Dr. Alper Şener, salgının dünyada önlenmesinin insan trafiğini azaltıp, aşının yaygınlaştırılmasıyla mümkün olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Dünya genelinde salgının başından bu yana söylediğimiz iki türlü önlem var. Önce, insan trafiğini azaltmak lazım. Kişilerin bilinçli bir şekilde evde kalarak dışarıya çıkmaması ya da kısmi yasaklarla insan trafiğini engellemektir. Dönüşümlü olarak insan trafiğini azaltma yöntemini deniyoruz. Avrupa'nın genelinde de bu şekilde deneniyor. Bu dalgayı, kırabilecek ikinci önlem ise aşının yaygınlaştırılması, toplumda belli sayının üstünde kişinin tek ya da çift doz aşıyı almış olmasıdır. Türkiye her iki aşamayı da dengeli götürmeye çalışıyor. Ama ne yazık ki koronavirüsle mücadelede görebildiğimiz kadarıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinde bu hız kesilmedi. Türkiye'de de salgının hızı kesilmedi. Bu tırmanış, trendinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz."

"MUTANT VİRÜS ALT TİPLERİ YAYGINLAŞIYOR"

Çanakkale'de mutant virüsün alt tiplerinin yaygınlaşmasının vaka sayılarını artırdığını belirten Prof.Dr. Şener, “Sayılardaki tırmanış trendi geçtiğimiz bir aylık periyodta arttı. 100 binde 33’ler ile başladık şu anda 100 binde 140’lara kadar yükseldi. Bu artış trendinin devam etmesinin birden çok sebebi var. Birinci sebebi belki vatandaşlarımız kızacak; ama kurallara uyumun az olmasıdır. Bunu sahada gözlemliyoruz. İkinci faktör mutant virüs alt tiplerinin Çanakkale’de yaygınlaşmaya başlamış olması. Üçüncü neden ise Türkiye ortalamasına baktığımızda Çanakkale’de hali hazırda aşılanma oranının düşük kalmasıdır. Virüsün hızını kesmek için bu üçlü saç ayağını dikkat etmemiz lazım. Koronavirüsün artmasını istemiyorsak ya hastalıkla ilgili toplumda aşılama yoluyla bağışıklığı yaygınlaştıracağız ya da virüsün dolaşım hızını kırmak için insan trafiğini azaltacağız. İnsan trafiğini de azaltamıyorsak; dışarıda dolaşanlar maske, mesafe, el hijyeni gibi virüsün bulaş yollarına maksimum özen göstermesi gerekiyor" diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 geçirmiş hastalara 6 hafta içinde yapılan cerrahi uygulama ölüm riskini 2.5 kat artırıyor
SAĞLIKCovid-19 geçiren o kişilerde ölüm riski 2.5 kat ...
Araştırma: Hücreler elektrikle uyarıldığında yaralar daha hızlı iyileşiyor - Haberler
SAĞLIKAraştırma! Yaralar böyle daha hızlı iyileşiyor
Erkeklerin erken ölüm riski, kadınlara göre yüzde 60 daha yüksek - Haberler
SAĞLIKErkeklerin erken ölüm riski yüzde 60 daha yüksek!
Bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisi nedir, neden olur? İşte cevabı
SAĞLIKBahar alerjisi nedir?
Yerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz uygulaması devam ediyor - Haberler
SAĞLIKYerli koronavirüs aşısında Faz-2'nin ikinci doz ...
Çok önemli uyarı! Sabahın erken saatlerinde yürümek... - Haberler
SAĞLIKÇok önemli uyarı! Sabahın erken saatlerinde yürümek... ...
İl il koronavirüs risk haritası 6-12 Mart! Haftalık vaka sayısına göre risk haritası nasıl oluştu? - Haberler
SAĞLIKSen de mi uşak!
Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
SAĞLIKBir doktorumuz daha koronaya yenik düştü!
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı; Koronavirüse karşı etkili bitkiler nelerdir? İşte corona virüsü bitiren
SAĞLIKKoronavirüse karşı etkili bitkiler nelerdir?
Korona etkiledi! 2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ı yakalanacak! - Haberler
SAĞLIKKorona etkiledi! 2050'ye kadar toplumun yüzde 60'ını ...