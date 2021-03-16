HABERTURK.COM

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları halen 15 binlerde seyrediyor. Salgınla mücadele için alınan tedbirler illere göre farklılık gösteriyor.

Tedbirlerin illere göre alınması kararının ardından gözler her hafta açıklanan 100 binde görülen vakalara çevrildi. Bu sayılardan yola çıkarak 4 ayrı renk belirlendi ve Türkiye haritası kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renklere boyandı. Kırmızı en yüksek riski, mavi de en düşük riski ifade etti.

Sağlık Bakanlığı'nın 20-26 Şubat tarihlerini kapsayan rakamları baz alarak oluşturduğu risk haritasına göre tedbirler belirlendi. İki haftada bir güncelleneceği açıklanan bu harita için bu hafta beklendi. Ancak son Kabine toplantısında 81 ilde mevcut uygulamanın devamına karar verildi.

Son açıklanan haftalık tabloya göre risk haritası nasıl olurdu, sorusuna yanıt aradık ve Haberturk.com olarak haritayı geçen hafta olduğu gibi kendimiz oluşturduk. Ortaya yüksek riskli bir tablo çıktı.

Marmara'nın neredeyse tamamı kırmızı olan haritada yine Karadeniz kıyıları Kastamonu'dan Artvin'e kadar yüksek riskli çıktı. Haritanın batısındaki tek mavi il Uşak da sarıya döndü. Doğu ve Güneydoğu'daki mavi iller de kaygı verici şekilde azaldı. İlk haritada neredeyse tamamı mavi olan bu bölgeden sadece Siirt, Şırnak ve Hakkari mavi çıktı.

Harita 3 haftada böyle değişti.

İSTANBUL YİNE KIRMIZI

Vaka sayıları Türkiye genelinde olduğu gibi üç büyükşehirde de yükseldi. Geçen haftaki verilere göre (111,57) kırmızıya dönen İstanbul, bu hafta da vahim yükselişini (178,25) sürdürdü. Turuncu kategorideki Ankara ve İzmir'de de İstanbul kadar olmasa da artış var.

RENK DEĞİŞTİREN İLLER

Haritada 16 ilin rengi değişti. Ancak sadece 4 il önceki haftaya göre daha iyi bir konuma geldi. Artvin, Burdur ve Sakarya kırmızıdan turuncuya dönerken Siirt de sarıdan en düşük riski ifade eden maviye döndü ve mavi renkteki üç ilden biri oldu.

SAMSUN KOPTU GİDİYOR!

Veriler, en çok artış yapan illere göre sıralandığında ise başka bir korkunç tablo ortaya çıkıyor. Samsun'da 100 binde 110,17 artışla haftalık vaka 458,53 oldu. Bu kategoride Samsun'u Kilis, Balıkesir ve İstanbul takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" mesajını verdi.