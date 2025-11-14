Türkiye Kupası 4. eleme turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maç programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-3-4 Aralık'ta oynanacak müsabakaların programı şöyle:
2 Aralık Salı:
13.00 Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor (Muş Şehir)
15.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor (Stat belli değil)
18.00 Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor (Çaykur Didi)
20.30 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)
3 Aralık Çarşamba:
13.00 Esenler Erokspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenler Erokspor)
13.30 ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor (Stat belli değil)
13.30 Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol (BG Grup 4 Eylül)
13.30 İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
13.30 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor (Batıpark Adem Şahan)
15.30 Karacabey Belediyespor-Kocaelispor (Stat belli değil)
18.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe (Stat belli değil)
20.30 Trabzonspor-İmaj Altyapı Vanspor (Papara Park)
4 Aralık Perşembe:
13.00 Yalova FK 77-Gaziantep FK (Yalova Atatürk)
13.30 Boluspor-Kahta 02 (Bolu Atatürk)
13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor (Fethiye İlçe)
13.30 Muğlaspor-Sipay Bodrum FK (Muğla Atatürk)
15.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967 (Iğdır Şehir)
18.00 Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor (Stat belli değil)
20.30 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)