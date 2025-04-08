Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı geride kaldı. Tek maç üzerinden oynanan karşılaşmalar sonucunda yarı finale kalan takımlar belli olurken, kupanın kaderini belirleyecek son viraja da girildi. Futbolseverlerin gündemindeyse artık yarı final maçlarının takvimi ve final karşılaşmasının tarihi var. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman? ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç tarihleri ile ZTK yarı finale hangi takımlar çıktı, eşleşmeler nasıl? İşte ayrıntılar...