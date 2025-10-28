Habertürk
        Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu başladı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu başladı

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu heyecanı, gündüz oynanan beş karşılaşmayla başladı.

        Giriş: 28.10.2025 - 16:53 Güncelleme: 28.10.2025 - 16:53
        Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu başladı!
        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turuna 5 müsabakayla devam edildi.

        Karşılaşmaların ardından Özbelsan Sivasspor, Aliağa Futbol, Fethiyespor, İmaj Altyapı Vanspor ve Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor, bir üst tura yükseldi.

        Müsabakaların sonuçları şöyle:

        Kepezspor-Özbelsan Sivasspor: 1-3

        Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Eminevim Ümraniyespor: 4-0

        Fatsa Belediyespor-İmaj Altyapı Vanspor: 3-3 (Penaltılar 6-7)

        Dersimspor-Fethiyespor: 0-3

        Aliağa Futbol-Serikspor: 4-3

