Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci tur maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak ikinci tur maçlarının programı şöyle:

11 Eylül Salı:

13.00 Ofspor-1461 Trabzon (İsmet Gürbüz Civelek)

14.30 Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare (Hopa İlçe)

14.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 (GAP)

15.00 Iğdır Esspor-Bitlis Özgüzelderespor (Karaağaç)

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kızılcabölükspor (Bucak)

15.00 Payasspor-Kozan Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Ankara Adliyespor-Bozüyük Vitraspor (Ostim)

12 Eylül Çarşamba:

13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Hopa İlçe)

14.30 Batman Petrolspor-Yüksekova Belediyespor (16 Mayıs)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-Cizrespor (Siirt Atatürk-Seyircisiz)

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Sarıkamış Gençlerbirliği (Van Atatürk)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Diyarbekirspor-Elaziz Belediyespor (Seyrantepe)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Kırşehir Ahi)

15.00 Kemerspor 2003-Muğlaspor (Doktor Fehmi Öncel)

15.00 Altındağ Belediyespor-Kütahyaspor (Aktepe)

15.00 Kilis Belediyespor-Osmaniyespor (7 Aralık-Seyircisiz)

15.00 Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954 (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Karaman Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Kemal Kaynaş)

15.00 Erbaaspor-Fatsa Belediyespor (Erbaa İlçe)

15.00 Serik Belediyespor-Kale Belediyespor (Serik İsmail Ogan)

15.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Gebzespor (Beyçayırı)

15.30 Sinopspor-Yeni Orduspor (80. Yıl)

15.30 Körfezspor-Düzcespor (Alparslan Türkeş)

15.30 Bergama Belediyespor-Bucaspor (14 Eylül)

15.30 Halide Edip Adıvar-Çengelköy (Stadı açıklanmadı)

15.30 Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor (Hasan Polat)

15.30 Büyükçekmece Tepecik-Gaziosmanpaşa (Şenol Güneş)

15.30 Şile Yıldızspor-Karacabey Belediyespor (Stadı açıklanmadı)

15.30 Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe (Çetin Emeç)

15.30 Silivrispor-Alibeyköy (Silivri)

19.00 Tire 1922-Turgutluspor (Tire Tayfur Çiçek)

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

13 Eylül Perşembe:

13.00 Yeni Amasyaspor-Çorum Belediyespor (12 Haziran)

15.00 Bartınspor-Çayırovaspor (Atatürk)

15.00 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)

15.30 Bağcılarspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Stat açıklanmadı)

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