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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:10 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:10
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        Türkiye Kupası'nda kuralar yarın çekilecek!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

        Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilecek kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak.

        Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşecek.

        Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

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