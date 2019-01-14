Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'kültürportalı' üzerinden, Türkiye'nin güzelliklerini paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık bu sefer de 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla, Türkiye'nin en gösterişli 13 köprüsünü belirledi. Listede, Diyarbakır ve Adana'dan iki; Antalya, Artvin, Edirne, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sakarya, Elazığ ve Rize'den birer köprü girdi. James Bond'un Skyfall filminde heyecanlı sahnelerin yaşandığı Adana'daki Varda Köprüsü de listede yer aldı.

Belkıs Sultan Alaeddin Köprüsü - Antalya

Aspendos Akropolü’nün 2 km güneyinde ve Köprüpazar Çayı üzerinde yer alıyor. Literatürde Köprü Pazar, Köprü Çayı, Sultan Alâeddin ya da Belkıs köprüsü gibi adlarla geçiyor. Köprünün inşa kitâbesi, mansap cephesinde ve kuzeybatı kanattaki ilk kemer ayağının tempan duvarı üzerindeki korkulukta. Zamanla eksilen kitâbenin yeniden ele alınması sonucunda, köprünün, Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın oğlu Sultan II. Gıyâseddîn Keyhüsrev tarafından 1239-1240 yılında inşa ettirildiği kanıtlanmış.

Ortacalar Çifte Köprüler - Artvin

18.yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Ortacalar Çifte Köprüleri, Küçükköy ve Arılı yol ayrımında birbirine dik olacak şekilde planlanmış. ki köprü de birbirine benzemekte ve tek gözden oluşmakta.

Malabadi Köprüsü - Diyarbakır

1147 tarihli inşa kitabesine göre, Timurtaş b. İlgazi b. Artuk tarafından Artukoğulları döneminde inşa ettirilmiş. Köprü, 12. yüzyıl Selçuklu dönemi anıtsal mühendislik-mimarlık başyapıtlarından. Tarihî Malabadi Köprüsü, 40,86 metre açıklığındaki sivri ana kemeri ile dünyanın günümüze ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü... Malabadi Köprüsü, üzerinde bulunan insan, güneş ve aslan figürlü kabartmaları ve bünyesinde bulunan barınağı, helası ile özgün ve az sayıdaki köprü örneklerimizden.

Ekmekçizade Ahmet Paşa (Tunca) Köprüsü - Edirne

Ekmekçizade Ahmet Paşa Köprüsü ya da diğer adıyla Tunca Köprüsü 1608-1615 yılları arasında Ekmekçizade Ahmet Paşa tarafından Tunca Nehri üzerine yaptırılmış. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'dır. 11 ayak 10 kemerden oluşuyor. Yarısı ve ortadaki yazıtlı köşkü su taşkınlarıyla yıkılmış, 2008 yılında aslına uygun olarak restore edilmiş.

Şahruh Köprüsü - Kayseri

Kayseri-Sivas arasındaki Orta Çağ yol güzergâhında ve Kızılırmak üzerinde yer alan Şahruh Köprüsü, doğu-batı yönünde uzanan kârgir bir tarihî köprüdür. Köprünün menba cephesinde ve batı yönündeki son kemer gözü üzerinde çerçeveli bir taşa kabartma olarak işlenmiş aslan ve üzüm tasvirleri vardır. Köprünün inşa kitâbesi yoktur.

Kesik Köprü - Kırşehir

Kırşehir merkez Kesikköprü köyünde, Kızılırmak üzerinde kurulu olan köprü 1248 yılında Anadolu Selçukluları tarafından yaptırılmış. Kırşehir ile Konya’yı birbirine bağlamak için yapılan köprü, Türk mimarisinin önemli eserlerinden.

Meram Köprüsü - Konya

Meram Köprüsü Meram ilçesi sınırlarında ve Meram Deresi üzerindedir. Kuzey-güney yönünde uzanan yapı beş kemer gözünden oluşuyor. Köprü, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş olup, korkulukları, kemer ayakları ve tabliyesi onarılmış. Kitabesi bulunmayan köprünün 13. ya da 14. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor.

Dicle Köprüsü - Diyarbakır

Dicle Köprüsü Diyarbakır-Silvan yolunda ve Dicle nehri üzerinde doğu-batı yönünde uzanan köprü, sivri kemerli on kemer gözünden oluşuyor. Güneybatı yönünde ve kara bölümünde kalan ilk kemer ayağındaki kitabe kuşağının sol kanadında ve bir bazalt bloğuna yürür vaziyette profilden işlenmiş yüksek kabartma aslan tasviri dikkat çekiyor. Kitâbe kuşağında köprü mimarının adı olarak “el-bennâ Ukayl bin Sencer” yazılı olduğu genel bir kabul görmüş.

Taş Köprü - Adana

Taş Köprü Seyhan Nehri üzerine inşa edildi. Roma İmparatoru Hadrianus tarafından 4. yüzyılda yaptırıldı. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü oldu. 319 metre uzunluğunda ve 13 metre yüksekliğindeki köprünün 21 kemerinden 14’ü ayakta kalmayı başardı. Dünyanın halen kullanılan en eski köprülerinden biri olarak kabul ediliyor.

Justinianus Köprüsü - Sakarya

Sapanca Gölü’nün sularını Sakarya Nehri’ne boşaltan Çark Deresi (Melas Çayı) üzerinde yer alan Justinianus Köprüsü, Erken Bizans Dönemi’nin Anadolu’daki en görkemli anıtsal yapılarından. Bizans İmparatoru Justinianus (527-565) tarafından MS 558-560 yıllarında yaptırılan taş köprü, 365 metre uzunluğunda 9.85 metre genişliğinde olup toplam 12 kemere sahip. Köprünün batı ucunda tak izi, doğu ucunda apsisli yapı ve köprü ile ilgili tonozlu yapı kalıntıları bulunuyor.

Varda Köprüsü - Adana

Varda Köprüsü, Adana ili Karaisalı ilçesi Hacıkırı (Kıralan) Mahallesi'nde bulunuyor. Köprü 200 metre uzunluğunda ve 99 metre yüksekliğinde. Hacıkırı Demiryolu Köprüsü olarak ya da 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman köprüsü olarak biliniyor.

Palu Köprüsü - Elazığ

Palu Kalesi’nin doğu yamacında ve Fırat Irmağının kolu olan Murat suyu üzerinde kuzey-doğu güney-batı yönünde uzanan Palu köprüsü, farklı genişlik ve yüksekliklerde sivri kemerli dokuz kemer gözünden oluşuyor. Köprü uzunluğu 193 metre olup, tabliye genişliği 4.5 metre...

Köprünün inşa kitâbesi yok; Diyarbakır Salnâmeleri’nden, köprünün 1887-88 yılında 193 metre boyunda ve sekiz tonoz kemerli olarak yaptırıldığı kayıtlı...

Osmanlı (Timisvat) Köprüsü - Rize

Osmanlı (Timisvat) Köprüsü Köprüköy ile Hoşdere köylerini birbirine bağlıyor. Fırtına deresi üzerindeki köprü, yuvarlak kemerli.

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