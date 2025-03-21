Başkan Akbaba: Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, "Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız" dedi
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belediye bünyesinde günlük 30 bin ekmek üretim kapasitesine sahip ekmek fabrikası hizmete girdi.
Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ekmeğin 5 liradan satışa sunulacağını söyledi.
İlçede ekmek sorununu çözdüklerini belirten Akbaba, "Açılışını yaptığımız fırının günlük üretim kapasitesi 30 bin ekmek. İlçemizde her saatte ekmek, simit almak isteyen vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Halk Ekmek Büfelerinde Ramazan Bayramı sonuna kadar Türkiye'nin en ucuz ekmeğini satacağız. Somun ekmek 5, ramazan pidesi 10 liradan satılacak" dedi.
Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, vatandaşa ucuz ekmeğin ulaştırılmasını sağlayan Akbaba'ya teşekkür etti.