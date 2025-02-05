Türkiye'nin en uzun nehrinde debi düştü

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta ocak ayında gerçekleştirilen ölçümlerde debi, geçen yıla göre büyük oranda düştü.

Devlet Su İşleri (DSİ) 19. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ırmağın Sivas girişindeki Dikmencik mevkisinde geçen yıl ocak ayında saniyede 24.7 metreküp olan ortalama debi, bu yıl aynı ayda saniyede 5.95 metreküp olarak belirlendi.

Irmağın Sivas çıkışındaki Söğütlühan mevkisinde geçen yıl saniyede 30 metreküp olarak tespit edilen ortalama debi, bu sene aynı dönemde saniyede 9.82 metreküp ölçüldü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Kartal, dünyanın ve Türkiye'nin ciddi manada küresel ısınmadan etkilendiğini belirtti.

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Türkiye'nin de ciddi kuraklıkla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Kartal, kuraklığı yaşayacak illerin başında da İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu şehirlerinin geldiğine dikkati çekerek, "Daha sonrasında ise Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri geliyor. Küresel ısınma ciddi boyutta kendisini göstermeye başladı" dedi.

Uzun yıllar ortalamasına göre ocakta yağışların fazla olduğunu ancak son yıllarda bu tablonun değiştiğini kaydeden Kartal, "Yağış miktarlarının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. Bu da Kızılırmak gibi Türkiye'nin önemli akarsuyunun debisinde ciddi oranda düşüşlere sebep oluyor" diye konuştu.

Kartal, mevsim kaymaları nedeniyle yağış rekoltelerinin aydan aya gecikerek geldiğini dile getirerek, "Son 3 yılı incelediğimizde İç Anadolu ve özelde Sivas'ta yağışların kaydığını görüyoruz. Öngörümüz, şubatta yağışların artacağı yönünde. Daha sonra gelecek ilkbaharda bunun düzelmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Son 10 yılın ocak aylarında yapılan ölçümlere göre Kızılırmak'taki ortalama debi değerleri şöyle:

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Samsun'daki Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, 1355 kilometre uzunluğa sahip.

Özellikle ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar sularının etkisiyle taşma noktasına gelen, çok geniş yatağa ve düzensiz rejime sahip Kızılırmak üzerinde Sarıoğlan, Yamula, Kesikköprü, Hirfanlı, Kapulukaya, Altınkaya, Derbent ve Obruk gibi çok sayıda baraj bulunuyor.