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        Haberler Gündem Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop oldu

        Türkiye'nin en yaşlı ili Sinop oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,8 ile Sinop oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmaya göre, Sinop geçen yıl yapılan bir araştırmada yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin yine 'en mutlu ili' olarak belirlenmişti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 13.03.2025 - 22:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:19
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        İşte Türkiye'nin en yaşlı ili
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2024 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verilerini açıkladı. Verilere göre, 2024 yılında Sinop’un yaşlı nüfus oranı yüzde 20,8 olarak belirlendi. Sinop’u yüzde 20,2 ile Kastamonu, yüzde 19,1 ile Giresun takip etti. Türkiye’de yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 3,7 ile Şırnak, yüzde 4,3 ile Hakkari ve yüzde 4,4 ile Şanlıurfa oldu.

        Sinop’taki yaşlı nüfus oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı. Kastamonu’da bu oran erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda yüzde 22,2 olurken, Çankırı’da ise erkeklerde yüzde 16,0, kadınlarda yüzde 19,4 olarak kaydedildi.

        GEÇEN SENE 'EN MUTLU' İL OLARAK BELİRLEMİŞTİ

        TÜİK tarafından geçen yıl yapılan araştırmaya göre, Sinop yüzde 77,66'lık mutluluk oranıyla Türkiye'nin en mutlu 10 şehri arasında 1. sırada yer almıştı. Sinop'un en mutlu 1. şehir seçilmesinin altında yatan nedenler arasında şehrin sakin yapısı ve doğası öne çıkmıştı.

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        #Sinop
        #en mutlu il
        #en yaşlı
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