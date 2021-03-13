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Türkiye'nin gündemine oturdu! Bensu Narlı'nın katili: Serhat Kantaş

Türkiye bir kadın cinayeti ile daha sarsıldı. Muğla'nın Milas ilçesinde Bensu Narlı'yı (23) çıkan tartışma sonrası tabancayla öldüren eski erkek arkadaşı Serhat KKantaş (25),emniyetteki sorgusunda çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Türkiye'nin gündemine oturdu! Bensu Narlı'nın katili: Serhat Kantaş
DHA

Türkiye'de her gün kadınlar eşi, babaası, kardeşi ya da sevgilisi tarafından katlediliyor. Acı haber Muğla'dan geldi. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Muğla Milas'ın ilçeye bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Bensu Narlı ve eski erkek arkadaşı Serhat Kantaş arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. (Kantaş) yanında bulunan tabancayı ateşleyip, Narlı'yı göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Serhat K. ise evi terk ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Narlı'nın cesedi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren Serhat K.'nin sözlü ifadesinde, "Bensu, eski kız arkadaşımdı. Başka biriyle görüştüğünü öğrendim. Konuşmak için oturduğu eve gittim. Zile bastıktan sonra Bensu kapıyı açtı. İçeriye girdim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Ne olduysa o zaman oldu. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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