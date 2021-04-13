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Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış

2020'den bu yana yükseliş trendinde olan bisiklet, mopet ve motosiklet ihracatından yılın üç ayında 31 milyon 665 bin dolarlık gelir elde edildi. Sektörün ocak-mart dönemindeki ihracatı, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 81.4 oranında artış kaydetti

Türkiye'nin 'iki tekerlekli taşıt' ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
AA

Türkiye'deki bisiklet, mopet (motorlu bisiklet) ve motosiklet imalatçıları, yılın ilk çeyreğinde 84 ülkeye 31 milyon 665 bin dolarlık ihracat yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, iki tekerlekli taşıt alanında üretim yapan firmalar, geçen yıldan bu yana ihracatını artırmaya devam ediyor.

Sektörün ocak-mart dönemindeki ihracatı, 2020'nin aynı aylarına kıyasla yüzde 81,4 oranında artarak 31 milyon 665 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektör temsilcilerinin ihracat sıralamasında ilk 10 ülkeyi Avrupa ülkeleri oluştururken ilk çeyrekte en fazla dış satım Finlandiya'ya gerçekleştirildi.

Bisiklet, mopet ve motosiklet üreticileri, Finlandiya'ya dış satımı yüzde 31,86 oranında artırarak 4 milyon 735 bin dolardan 6 milyon 244 bin dolara taşıdı.

"Bisiklet ülkesi" olarak anılan Hollanda'ya geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 138 bin dolarlık ihracat yapan sektör temsilcileri, dış satımı yüzde 89,24 oranında artırarak 4 milyon 46 bin dolara yükseltti.

Listenin üçüncü sırasındaki Fransa'ya gerçekleştirilen ihracat ise yüzde 39,27'lik artışla 3 milyon 990 bin dolar oldu.

"BOSNA HERSEK'E YAKLAŞIK 62 KATLIK İHRACAT ARTIŞI"

İki tekerlekli taşıt üreticileri en fazla ihracat yapılan 10 ülkeden Almanya'ya 3 milyon 500 bin, İtalya'ya 2 milyon 792 bin, Birleşik Krallık'a 2 milyon 703 bin, Yunanistan'a 1 milyon 443 bin, İspanya'ya 1 milyon 359 bin, Romanya'ya 1 milyon 205 bin ve Bulgaristan'a da 754 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Bosna Hersek'e yapılan ihracat da yaklaşık 62 kat artarak 1100 dolardan 68,3 bin dolara çıktı.

Sektör, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ihracatı ise yaklaşık 27 kat artırarak 66 bin dolarlık dış satıma imza attı

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