Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı! İşte astronot ekibi!

İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya gelen Michael Lopez-Alegria, genç bir çocukken ABD'ye gitti ve vatandaşlık aldı. ABD Donanması ve NASA'da, Deniz Havacılığı, mühendislik test pilotu, NASA astronotu ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) komutanı dahil olmak üzere çeşitli rollerde 40 yılı aşkın havacılık ve uzay deneyimine sahip olan isim, şu anda Axiom Space'in baş astronotudur ve insanlık tarihinde uzay istasyonuna yapılan ilk tamamen özel görev olan Axiom Mission 1'in (Ax-1) mürettebatına komutanlık yapmıştır. 5 kez astronotluk yapan Michael, Ax-1, STS-73, STS-92 ve STS-113 uzay mekiği görevlerinde ve Soyuz TMA-9 ile uzay istasyonuna gidip gelmiş ve Expedition 14'ün komutanı olarak görev almıştır.

5 Şurada Paylaş!









MARCUS WANDT

1980 yılında İsveç'te doğan Marcus Wandt, İsveç Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu, filo komutanı, kanat komutanı ve baş test pilotu olarak 20 yılı aşkın havacılık deneyimine sahiptir. Daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronot rezervinin bir üyesi olan Wandt, görev görevleri süresince artık bir ESA proje astronotudur.

Wandt, 2003 ile 2014 yılları arasında İsveç Hava Kuvvetleri'nde uluslararası tatbikatlar, operasyonel testler ve operasyonel konuşlandırma dahil olmak üzere savaş pilotu olarak aktif olarak görev almıştır. Wandt, Ax-3 sırasında görev uzmanı olarak görev yapacak.