KÖTÜLÜKLERE SAVAŞ AÇAN RIDVAN KARİKATÜR EVİ’NDE

1980’li yılların en çok satan mizah dergisi Gırgır’ın en bilinen tiplemelerinden biri olan ‘En kahraman Rıdvan’ çelimsiz, sakar mı sakar, hiçbir gücü olmamasına rağmen tüm kötülüklere amansız bir savaş açan bir karakter. Yenilse bile ‘neşesinden bir şey kaybetmeyen' bir çizgi roman kahramanı. Tarzan’ın 'Aaaa’, Zagor’un ise 'Ahyaak' diye bağırdığı bir dönemde "Kukuuriiiikuuu" nidası ile kulakların aşina olduğu Rıdvan, şimdilerde Karikatür Evi’nin penceresinden bizlere bakıyor.



KARİKATÜR EVİ’NİN YENİ SAKİNİ: EN KAHRAMAN RIDVAN

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu mizahın önemine değinerek “Mizah hem yaşamın nasıl daha anlamlı bir hale getirilebileceğinin yolunu açar hem de yaşamın yeniden, farklı bir şekilde tanımlanmasını sağlar. Mizah eleştirirken insanları hem düşündürüyor hem de güldürüyor. Buna toplumun ihtiyacı var. Sürekli gerginlik ve sertlik üzerinden yapılan tanımlamalarla hep gri bir tablo göstermek insanların kendi gelişimini engelleyen bir durum. O nedenle insanların önüne daha renkli fotoğraflar koymak zorundayız ki bu da en iyi mizahla olur.





“En Kahraman Rıdvan benim de takip ettiğim hayalperest, biraz sakar bir kahraman. Toplumdaki iyiliği, fedakarlığı, özveriyi en iyi anlatan bir karakter. Avanak Avni, Bezgin Bekir, Abdülcanbaz ve Fırat’ın yer aldığı Karikatür Evi ailesine En Kahraman Rıdvan’ı da katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu eminim ki Kadıköylüleri de mutlu edecek.”



Türkiye karikatürünün belleğini canlı tutan, karikatür sanatını sevenlerin buluşma noktası olan Karikatür Evi’nde ‘En Kahraman Rıdvan’ heykeliyle birlikte karikatür dünyasına damgasını vurmuş birçok kahramanın heykelleriyle karşılaşmak mümkün.

AVANAK AVNİ KAPIDA KARŞILIYOR

Kadıköy Belediyesi tarafından restore edilerek Karikatür Evi’ne dönüştürülen tarihi köşkün tam önünde sizi usta karikatürist Oğuz Aral ile adıyla özdeşleşen karakteri Avanak Avni’nin heykeli karşılıyor. Avanak Avni de, 2004 yılında vefat eden karikatürist Oğuz Aral’ın Gırgır sayfalarında yarattığı çizgi roman kahramanlarından biri. Oğuz Aral’ın ofis çalışanı olan bir çocuktan esinlenerek yaptığı bu çizim, boyun eğmeyen karakteri ile ünlendi. Gecekondu mahallesinde yaşayan Avanak Avni, bazen hileyle, bazen kurnazlıkla, bazen de boyun eğer görünerek hakkını korumaya çalıştı. Öyle ki sınırları Türkiye’yi aştı, Güney Afrika'daki ırkçı olaylara karşı, Meksika'da ise ABD emperyalizmi karşıtı grupların sembolü oldu. Fransa'da AB anayasasına karşı çıkan gruplar da Avanak Avni tipini kullandılar.

BEZGİN BEKİR YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ

Karikatürist Tuncay Akgün’ün hayat verdiği karakter Bezgin Bekir de Karikatür Evi’nin bahçesinde uzanmış, gökyüzünü seyrediyor. Gözleri her zamanki gibi yarı kapalı, göğsüne uzanmış kedisiyle, hantal, üşengeç, bezgin karakterini tüm sıcaklığı ile yansıtıyor.

YENİ KUŞAK KARAKTERLERDEN ‘FIRAT’ DA KARİKATÜR EVİ’NDE

Karikatürist Uğur Gürsoy'un yarattığı Fırat karakteri, hepimizin çocukluğundan izler taşıyan 4 yaşlarında bir çocuk. Sokakta oynayan, öğle uykusunu ve yıkanmayı sevmeyen, yemek seçen, Almanya'dan dayısı gelen, Anadolu'da akrabaları olan, yazlarını onların yanında geçiren, bulduğu her şeyi oyuncak olarak hayal edebilen, orta halli bir ailenin çocuğu Fırat. Fırat’ın Heykeltraş Ayhan Tomak tarafından tasarlanan 40 cm yüksekliğindeki ahşap heykeli de Karikatür Evi’nde sevenlerini bekliyor.

ABDÜLCANBAZ BİSİKLETİYLE DOLAŞIYOR

Turhan Selçuk’u kişiliğe büründürdüğü Abdülcanbaz da dev bisikletinin üzerinde Karikatür Evi bahçesinde yerini aldı. Değerlerini, cevherlerini yitirmemiş halktan bir kişi olan Abdülcanbaz, iyiden, doğrudan, halktan, haktan yana olduğu için güçlü. Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdülcanbaz’lık vardır. Heykeltraş Yunus Tonkuş’un 250 cm yükseklikte dizayn ettiği heykel de Karikatür Evi’nde görülebilecekler arasında.