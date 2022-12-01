Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için yoğun eğitim

"Burada temelde 5 eğitim cihazımız var. Bunlardan birincisi alçak basınç odası. Burada irtifa çemberinde hipoks eğitimlerini veriyoruz. İkinci cihazımız insan santrifüjü eğitimi ya da G-Lab olarak isimlendiriliyor. Burada jet pilotlarına akselerasyonun (kalp atışlarında beklenen artışlar) etkilerini anlatıyoruz ve bunun etkilerini emniyet yer koşullarında gösteriyoruz. Üçüncü cihazımız atlama sandalyesi eğitim cihazımız. Atlama sandalyesi eğitim cihazında bazen işler yolunda gitmezse nasıl atlanması gerektiğini, doğru atlama prosedürlerini uçucularımıza anlatıyoruz. Dördüncü cihazımız uçucu vertigosu eğitim cihazında olan Gyro-Lab cihazı. Burada özellikle gece görüşü ya da bulutlu ortamlar başta olmak üzere görüş referansının olmadığı durumlarda pilotların karşılayabilecekleri illüzyonlara nelerdir, bu illüzyonlara karşı neler yapmaları gerektiğinin eğitimi veriliyor. Son eğitim laboratuvarımız ise bizim gece görüş eğitim laboratuvarımız. Burada gece görüşüne bağlı bazı illüzyonlar ve problemlerin yanı sıra gece görüş gözlüğü eğitimleri veriliyor. Tüm bu eğitim laboratuvarlarının yanı sıra ekstradan bir de fiziksel performans eğitim laboratuvarımız var."