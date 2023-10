Türkiye'nin mutfak ve kültür mirasından seçkiler tüm dünyada erişime açılıyor

Türkiye'nin dijital dönüşümüne destek olmaya devam eden Google Türkiye, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture platformunda oluşturulan "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonunu duyurdu. Dünyaca ünlü tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes iş birliği ile bir video serisinin de yer aldığı dijital koleksiyona pek çok uzman ve müze müdürü de katkıda bulundu.

REKLAM

T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy

"Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonunun detayları T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımlarıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamalarda bulundu: Bilindiği üzere, ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurt dışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da, ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye’ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için huzurlarınızda teşekkür ederim. Platformda bugün itibarıyla yer alacak içeriklerin, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve özellikle ülkemizin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilimizin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedeflerimize destek olacağını ümit ediyorum.