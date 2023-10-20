Türkiye'nin mutfak ve kültür mirasından seçkiler tüm dünyada erişime açılıyor "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonu, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture Platformu'nda yayınlandı. Koleksiyonda 70'den fazla hikaye, 10 videodan oluşan belgesel ve 17 adet "Street View" çekimi yer alıyor

Türkiye'nin dijital dönüşümüne destek olmaya devam eden Google Türkiye, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içeriklerle Google Arts & Culture platformunda oluşturulan "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonunu duyurdu. Dünyaca ünlü tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes iş birliği ile bir video serisinin de yer aldığı dijital koleksiyona pek çok uzman ve müze müdürü de katkıda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle, Cumhuriyet'in kurulduğu topraklarda bin yıllara dayanan mutfak ve kültür mirasından seçkileri Google Arts & Culture platformuna taşımak hedefiyle hayata geçirilen dijital koleksiyonda, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı tarihi eserler, ören yerleri, sanat ve el sanatları, yemek kültürü gibi hem çok bilinen hem de gizli kalmış pek çok değer ön plana çıkarılıyor. “Türkiye’nin Hazineleri” başlığıyla Google Arts & Culture platformu üzerinden dünyaya açılan dijital koleksiyon, uzmanların iş birliğiyle hazırlanmış 70’den fazla hikayeye, yazılı ve görsel içeriklere, 10 videodan oluşan belgesel serisine ve Türkiye’de ilk kez kaydedilen 17 yeni "Street View" çekimine ev sahipliği yapıyor.

REKLAM T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy "Türkiye'nin Hazineleri" dijital koleksiyonunun detayları T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımlarıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamalarda bulundu: Bilindiği üzere, ülkemizin turizm ürünlerini ve hedef pazarları çeşitlendirmek, turizm sezonunu 12 aya ve 81 ilimize yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla yurt dışında yoğun bir şekilde reklam ve PR çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Google ile yaptığımız işbirliğinin ürünü olan Google Arts and Culture Türkiye Platformunu da, ülkemizin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak görüyoruz. Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye’ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için huzurlarınızda teşekkür ederim. Platformda bugün itibarıyla yer alacak içeriklerin, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve özellikle ülkemizin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilimizin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedeflerimize destek olacağını ümit ediyorum.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu "CUMHURİYET'İN 100. YILINDA TÜRKİYE'NİN HAZİNELERİNİ DİJİTAL DÜNYAYA TAŞIMAKTAN GURUR DUYUYORUZ" Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise “Türkiye’nin Hazineleri” ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: Google olarak Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız 2006'dan bu yana ülkemizin güvenle dijitalleşmesi için çalışıyoruz. Kurumların, işletmelerin ve bireylerin dijital dönüşümün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmeleri ve dijital ekonominin büyümesi için emek veriyoruz. Ülkemiz ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan turizm sektörünün de sunduğumuz ürün ve hizmetlerle desteklenmesi hep önceliklerimiz arasında yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlarken de önemli bir dijital koleksiyon ile ülkemizin değerlerini Google Arts & Culture platformuna taşıyarak hem gelecek nesillere bir hediye bırakmak hem de uluslararası platformda yer alacak bir iş birliği yapmak istedik. Buradan hareketle bizim için çok kıymetli olan Google Arts & Culture platformumuzla yola çıktık. Başta Sayın Bakanım Mehmet Nuri Ersoy ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımıza kıymetli iş birlikleri ile sağladıkları içerikler için ve ayrıca Bettany Hughes’a da Türkiye’nin sunduğu hikayeleri paylaşmaya en az bizim kadar heyecan duydukları için çok teşekkür ediyorum. Google Arts & Culture: Türkiye’nin Hazineleri Dijital Koleksiyonumuzun, kültürümüzün zenginliği ve derinliği de göz önünde bulundurulduğunda daha nice hikayenin yer alacağı dinamik bir koleksiyon haline geleceğine yürekten inanıyoruz. REKLAM

Google Arts & Culture Proje Müdürü Rami Jawhar TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK GOOGLE ARTS & CULTURE PROJESİ Dünyanın farklı köşelerinde 80’den fazla ülkede kültür çalışmaları yürüten, 3 binden fazla kurumla iş birliği yapan Google Arts & Culture, sanat ve kültürü korumayı; erişilebilir ve keşfedilebilir kılmayı misyon edinen, eğitim ve tanıtım amaçlı bir Google platformu. Google Arts & Culture, Google Türkiye ve T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın sağladığı içerikleri Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı vesilesiyle “Türkiye’nin Hazineleri” Dijital Koleksiyonu’nda tüm dünyanın erişimine açıyor. Google Arts & Culture Proje Müdürü Rami Jawhar şu açıklamalarda bulundu: Türkiye’nin kültürel değerlerini ve zenginliklerini konu alan Google Arts & Culture: Türkiye’nin Hazineleri dijital koleksiyonunu duyurmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz dijital koleksiyon sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünde ülkenin zenginliklerinden önemli bir seçki tüm dünyada ulaşılabilir olacak. Antik kentlerden mozaiklere, deniz ürünleri ziyafetinden benzersiz tatlara kadar pek çok farklı alanda seçki ‘Türkiye’nin Hazineleri’ başlığıyla Google Arts & Culture platformu ve ücretsiz mobil uygulaması üzerinden keşfedilmeye hazır. REKLAM

Dijital koleksiyon içerisinde, dünyaca tanınan İngiliz tarihçi, yazar ve belgesel yayıncısı Bettany Hughes tarafından 10 videodan oluşan bir belgesel serisi de hazırlandı: Osman Hamdi Bey, Ölümden Sonra Hayat, Mevlana ve Mirası, Troya ve Efsaneleri, Bir İnanç Merkezi Olarak: Efes, Mozaikler, Osmanlı Çini ve Halı Sanatı, Cumhuriyet ve Atatürk, Antik Çağlardan Günümüze Mücevher ve Yenikapı Batıkları. Aralarında İlber Ortaylı, Mevlana’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Zeynep İnankur, Fatma Acun, Sevan Bıçakçı, Refika Birgül gibi tarihçi ve uzmanların da yer aldığı videolarda bahsi geçen kültür varlıklarıyla ilgili mini röportajlar gerçekleştirilerek İngilizce ve Türkçe altyazılarla dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların erişimine sunuldu.

İngiliz tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes İngiliz tarihçi ve belgesel yapımcısı Bettany Hughes, dijital koleksiyonun belgesel süreciyle ilgili şunları söyledi: Türkiye’nin zengin kültürel mirasından bir seçki yaratmak için sadece 10 örnek seçmek oldukça zorlayıcı oldu. Seçilecek ve anlatılacak o kadar çok hikaye var ki. Paydaşlarımızla da istişarede bulunarak destansı anıtlardan mozaiklere, zarif mücevherlerden Cumhuriyet'in doğuşuna kadar çok geniş bir yelpazeden yararlanarak bir seri oluşturduk. Çektiğimiz her bir videoda yeni pek çok şey öğrendik. Çekim süreçlerinde ve içerik sağlama noktasında bize yardımcı olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü ve Bakanlık’a bağlı pek çok kuruma, değerli müze müdürlerine, tarihçiler, uzmanlar ve arkeologlara bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı gibi böylesine önemli bir dönemde böyle bir dijital koleksiyona destek olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı liderliğinde Türkiye’nin zengin mutfak kültüründen oluşan seçkiler de Google Arts & Culture platformunda yer alıyor. Geleneksel Türk kahvaltısından lezzetli dolmalara, çay ve Türk kahvesi kültüründen çorbalara, zeytinyağlılardan on dakikalık mezelere kadar farklı yazılı ve görsel içerikler platformda kendisine yer bularak dünya genelinde kullanıcıların erişimine açılıyor. İçerikler hem Türkçe hem de İngilizce olarak Google Arts & Culture sayfasında yer alacak. TÜRKİYE'DE GOOGLE STREER VIEW İLE GEZİLEBİLECEL YERLERİN SAYISI ARTIRILDI Kültür mirasının dijitalleşmesine katkı sağlamak için gerçekleştirilen Google Street View teknolojisi ile çekimi yapılan ören yerleri ve müzelerin de Google Arts & Culture platformuna entegrasyonu tamamlandı. Dijital koleksiyonun bir parçası olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak erişime açıldı.