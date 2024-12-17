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        Haberler Gündem Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömre Önhon'dan CHP'ye sunum

        Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömre Önhon'dan CHP'ye sunum

        CHP Parti Meclisi toplantısında tek gündem maddesi Suriye'nin son durumu oldu. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Türkiye'nin son Şam büyükelçisi Ömer Önhon da bir sunum yaptı

        Giriş: 17.12.2024 - 23:45 Güncelleme: 17.12.2024 - 23:45
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        Şam Büyükelçisinden CHP'ye sunum
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        CHP Parti Meclisi toplantısı Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Özel Suriye’de yaşananlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

        Toplantının basını kapalı kısmında Suriye’de son dönemde yaşananlar ve bundan sonrası kapsam bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda dört sunum gerçekleştirildi.

        Sunumlardan ikisini Dışişleri Bakanlığı’ndan sorumlu MYK Üyesi İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’nda sorumlu MYK Üyesi Yankı Bağcıoğlu tarafından gerçekleştirildi

        Ayrıca uluslararası ilişkiler alanında uzman bir akademisyen de yine Suriye’de yaşananlar ve bölgeye yansımalarına ilişkin bir sunum yaptı

        TÜRKİYE’NİN SON ŞAM BÜYÜKELÇİSİNDEN SUNUM

        Basını kapalı bölümde en kritik sunum ise 2009 yılından Mart 2012’ye kadar Şam Büyükelçisi olarak görev yapan Türkiye’nin son Şam Büyükelçisi emekli büyükelçi Ömer Önhon tarafından gerçekleştirildi. Geçmiş tecrübelerini de aktaran emekli büyükelçi Önhon son bir ayda Suriye’de yaşanan gelişmeler, rejim değişikliği ve bundan sonrasına ilişkin atılabilecek adımlara dair parti meclisi üyelerine bilgi verdi.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Ömer Önhon
        #haberler
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