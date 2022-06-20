Türkiye'nin satın alma gücü AB'nin yüzde 36 altında kaldı

AA

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin geçici "SGP" verilerini açıkladı.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 64 oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 277 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 32 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 177 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 68 altında değere sahip oldu.



Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 71 oldu ve AB ortalamasının yüzde 29 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 146 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2021 yılı geçici sonuçlarına göre 35 olarak belirlendi. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 35 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.

Ülkelerin SGP'ye göre 2021 yılı kişi başına GSYH değerleri şöyle:

Ülkeler 2021 Lüksemburg 277 İrlanda 220 Norveç 163 İsviçre 159 Danimarka 134 Hollanda 132 İsveç 124 Belçika 121 Avusturya 120 Almanya 119 İzlanda 119 Finlandiya 113 Euro Bölgesi 19 105 Fransa 105 Malta 99 İtalya 95 Çekya 91 Slovenya 90 Litvanya 88 Güney Kıbrıs 88 Estonya 87 İspanya 84 Polonya 77 Macaristan 76 Portekiz 74 Romanya 73 Letonya 71 Hırvatistan 70 Slovakya 68 Yunanistan 65 Türkiye 64 Bulgaristan 55 Karadağ 47 Sırbistan 44 Kuzey Makedonya 42 Bosna-Hersek 33 Arnavutluk 32

Haber Görseli: Reuters