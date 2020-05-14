Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Üniversite öğrencileri 18 Mart tarihinden itibaren uzaktan eğitim derslerine başladı. Peki öğrenciler uzaktan eğitim sürecinden ne kadar memnun? Hangi devlet ve vakıf üniversiteleri uzaktan eğitim sürecini iyi yönetiyor? En olumsuz etkilenen bölümler hangileri? Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı Kurucusu ve Direktörleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel, yaklaşık 18 bin lisans öğrencisiyle yaptığı çalışma sonucu bu sorulara yanıt buldu. Karadağ, araştırma sonuçlarını Habertürk Muhabiri Fatmanur Boylu’ya anlattı.

“ÖĞRENCİLERİN SADECE YÜZDE 35’İ UZAKTAN EĞİTİMDEN MEMNUN”

Karadağ, içerik ve öğretim materyallerinden memnun olunmadığını belirtti, “Öğretim üyelerinin teknoloji kullanma becerileri, orijinal materyal üretmeleri, öğrencilerin anlayabileceği şekilde ortaya koymaları konusunda öğrencilerin memnuniyeti çok düşük. Ayrıca yönetim kademelerinin öğrencileri bilgilendirme açısından değerlendirdiğimizde de düşük olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEMNUNİYET ORANI

- Uzakten eğitim sürecinden memnun olanlar yüzde 35

- İçerik ve materyallerin orijinal olmadığını düşünen yüzde 53

- Öğretmen anlatımından memnun olmayan yüzde 51

- Uzaktan eğitimde ses ve görüntü memnun olmayan yüzde 48

ÖĞRENCİLERİN YARIDAN FAZLASININ İNTERNET VE BİLGİSAYARI YOK

Karadağ, “Anket yapılıp ‘okula dönmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz’ diye öğrencilerine danışan rektörler var. Bu karar öğrencilere değil, Sağlık Bakanlığı’nın bilim kuruluna ve işin uzmanlarına bırakılmalı” dedi.

Yaşanan sıkıntıların başında internet, bilgisayar ve tablete erişim bulunuyor. Anket sonuçlarına göre tüm süreç değerlendirildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE ERİŞİM ORANI

- İnternet olmayan yüzde 63

- Bilgisayar / tablet olmayan yüzde 66

“EN ÇOK MÜHENDİSLİK, GÜZEL SANATLAR, SOSYAL BİLİMLER ALANLARI MEMNUN DEĞİL”

Peki uzaktan eğitimden en çok olumsuz etkilenen üniversite bölümleri hangileri? Karadağ, “Teknik altyapı konusunda mühendislik bölümleri çok daha donanımlı olduğu için memnuniyetsizlik oranları fazla. Güzel sanat alanları uygulamalı eğitimin fazla olmasından dolayı memnun değil. İlginçtir ki bir diğer memnuniyetsiz grup, sosyal bilimler alanı. Özellikle iki alan dikkat çekiyor. Eğitim alanı ve ilahiyat. Bu iki alan da öğretim içeriklerinin orijinal olmadığını düşünüyor ve hocalarının teknolojik becerilerinin yetersiz olduğu görüşündeler” diye anlattı.

Karadağ, 2020 yılı itibariyle uzaktan eğitim sürecinin daha aktif olmasını gerektiğini vurguladı ve ekledi: “Maalesef uzaktan eğitime hazırlıksız yakalandığımız için bütün öğrencilerin, öğretim üyelerin ve toplumun uzaktan eğitimle ilgili algısı, yanlış uygulamalardan dolayı kötüymüş gibi algılanıyor.”

UZAKTAN EĞİTİMDE HANGİ ÜNİVERSİTELER DAHA BAŞARILI?

Uzaktan eğitim sürecine Türkiye’nin pek de hazırlıklı olmadığını söyleyen Karadağ, “Vakıf ve devlet üniversiteleri arasında pek de fark yok. Süreci iyi yöneten üniversiteler olsa da genel itibariyle ikisi de eşit hazırlıksızlıkta diyebiliriz. Bazı vakıf üniversiteleri zaten uzaktan eğitimi aktif şekilde kullanıyordu. Bunlar genellikle küçük diyebileceğimiz, öğrenci sayısı az olan vakıf üniversiteleri. Bazı devlet üniversiteleri de diğerlerine göre süreci çok daha iyi yönetiyor diyebiliriz” dedi.

Karadağ, uzaktan eğitim sürecini daha iyi yöneten vakıf ve devlet üniversitelerini sıraladı:

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

1. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

2. ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ

3. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

4. İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

6. ODTÜ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

1. MEF ÜNİVERSİTESİ

2. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ

3. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

4. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

5 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

6. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİLER YENİ YÖK’TEN MEMNUN

Karadağ, daha önce öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan çok memnun olmadığını ancak YENİ YÖK’ün açıklamalarından ve kararlarından öğrencilerin çoğunlukla memnun olduklarını belirtti. Öğrencilerin YÖK’ü desteklediğini ekledi.

- YÖK kararlarından memnun olanlar yüzde 63

- YÖK açıklamalarından memnun olanlar yüzde 74