2 Temmuz'da fotoğrafçı Hüseyin Kara ile Brezilya'da evlenen Jessica May, balayı turuna çıktı.



May ile Kara çifti, balayı gezintisine dünyanın en büyük şelalerinden olan Foz Do Iguaçı'dan başladı. Foz Do Iguaçı gezisine Brezilyalı oyuncunun ailesi de katıldı.



Jessica May ile Hüseyin Kara, daha sonra başbaşa Rio, İtalya, Almanya, Litvanya ve Trabzon'a giderek balayı turunu tamamlayacak.



Bu Konu İle İlgili Haberler