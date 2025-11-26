Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Türkiye nüfusu kaç oldu? 2025 TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın ve erkek nüfus oranı açıklandı

        Türkiye nüfusu kaç oldu? 2025 TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadın ve erkek nüfus oranı açıklandı

        TÜİK Türkiye nüfus oranları belli oldu. Kadın ve erkek ülkenin nüfus istatistikleri verilerle açıklandı. Peki, Türkiye nüfusu kaç, yüzde kaçı erkek ve kadın?

        Giriş: 26.11.2025 - 12:41 Güncelleme: 26.11.2025 - 12:41
        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nüfus oranı açıklandı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin yeni nüfus sayısı belli oldu. Nüfus verilerinin düzenli olarak açıklanması, kamuoyunun ülkenin demografik gelişimini yakından takip etmesini sağlıyor. Türkiye nüfusu 2025 kaç oldu?

        TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ?

        Türkiye'nin nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişi oldu.

        TÜRKİYE'DE KADIN NÜFUS ORANI NE, ERKEK NÜFUS ORANI KAÇ?

        2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı.

        Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.

        Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

