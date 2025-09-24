Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Efeleri bugün bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Milliler, dünya 1 numarası Polonya'yı yenerek yarı final biletini kazanmak istiyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri çeyrek final maçı şifresiz nereden izlenir? İşte, Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya geliyor. Son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösteren Filenin Efeleri, bir kez daha tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Polonya voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Türkiye-Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı canlı yayın hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2025 Erkek FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 4'te 4 yaparak adını çeyrek finale yazdıran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, yarı final için sahaya çıkıyor.
Filenin Efeleri, çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya ile karşılaşacak.
Türkiye-Polonya voleybol maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba bugün TSİ 15.00'te başlayacak.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Polonya voleybol maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?
Millilerimiz, rakibini elemesi halinde yarı finalde İtalya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Filenin Efeleri’nin çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
KADRO
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu