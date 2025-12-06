Türkiye - Romanya maçı ne zaman? İşte milli maç tarihi
FIFA 2026 Dünya Kupası için heyecan doruğa çıkarken, play-off kura çekimi A Milli Futbol Takımımızın kaderini belirledi. Zürih'te düzenlenen törenin ardından Türkiye'nin yarı finalde karşılaşacağı rakip Romanya oldu. İlk sınavını evinde verecek olan milliler, Dünya Kupası hayalini canlı tutmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Şimdi gözler, "Türkiye–Romanya maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtına çevrilmiş durumda. İşte detaylar...
Dünya Kupası yolunda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, play-off kura çekiminden çıkan rakibiyle büyük mücadelenin hazırlıklarına başlıyor. Kura sonucu yarı finalde Romanya ile eşleşen ay-yıldızlılar, tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada avantajı eline geçirmek istiyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye–Romanya play-off maçının tarihi ve saati gündemin en sıcak başlıkları arasında yer alıyor. Detaylar haberimizde...
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI YAYIN BİLGİSİ AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Romanya oldu. Türkiye-Romanya 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçı 26 Mart 2026' da oynanacak.
DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ:
İtalya - Kuzey İrlanda / Galler - Bosna Hersek
Ukrayna - İsveç / Polonya - Arnavutluk
Türkiye - Romanya / Slovakya - Kosova
Danimarka - Kuzey Makedonya / Çekya - İrlanda