Türkiye - Romanya maçı yayın bilgisi: Milli maç tarihi ne zaman?
FIFA Dünya Kupası yolunda kritik virajlardan biri daha aşılmak üzere. Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, tek maç üzerinden oynanacak mücadelede final bileti için sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuyla birlikte maçın tarih, saat ve stat bilgileri netleşirken, İstanbul'da oynanacak karşılaşma futbolseverler arasında büyük heyecan yarattı. Detaylar haberimizde...
Dünya Kupası hedefiyle yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. TFF tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından mücadelenin İstanbul’da oynanacağı kesinleşirken, karşılaşmanın detayları da merak konusu oldu. Tek maçlık eleme usulüne göre oynanacak mücadelede milliler, taraftar desteğini arkasına alarak finale yükselmek istiyor. İşte yayın bilgisi...
TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final mücadelesinin programı şu şekilde belirlendi:
Maç Tarihi: 26 Mart 2026
Maç Saati: 20.00
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final turu kapsamında oynanacak Türkiye-Romanya maçının TV8 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelmesi bekleniyor.
FIFA DÜNYA KUPASI PLAY-OFF MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Dünya Kupası'na gitmek için millilerimizi bekleyen yol haritası ise şöyle:
Yarı Final (26 Mart 2026): Türkiye, sahasında Romanya'yı konuk edecek.
Olası Final (31 Mart 2026): Millilerimiz Romanya'yı mağlup etmesi durumunda, Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Finalin Yeri: Eğer finale kalırsak, bu maç 31 Mart günü deplasmanda oynanacak.
Final maçını kazanan takım, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.