Dünya Kupası hedefiyle yoluna devam eden A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya karşısında sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak. TFF tarafından yapılan resmi açıklamanın ardından mücadelenin İstanbul’da oynanacağı kesinleşirken, karşılaşmanın detayları da merak konusu oldu. Tek maçlık eleme usulüne göre oynanacak mücadelede milliler, taraftar desteğini arkasına alarak finale yükselmek istiyor. İşte yayın bilgisi...