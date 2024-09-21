Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) 1350 geçici işçi alımı şartları, kadro dağılımı, başvuru tarihleri

        Türkşeker 1350 geçici işçi alıyor! Türkşeker geçici işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri

        Türkiye Şeker Fabrikaları 1350 geçici işi alımı yapacağını açıkladı. Farklı pozisyonlarda görevlendirilecek adayların ilkokul ile lise ve dengi mezuniyetleri olması gerekiyor. İlgilenenlerin 4 gün sürecek başvuru sürecini kaçırmaması gerekiyor. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye Şeker Fabrikaları geçici olmak üzere 1350 işçi alımı yapacağını duyurdu. Her yıl 6 ay çalıştırılacak işçilerde pozisyona göre ilkokul ile lise veya dengi eğitim şartı aranıyor. İş ilanında 8 farklı uzmanlık alanı aranıyor. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...

        2

        TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

        Türkiye Şeker Fabrikaları, kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 Geçici İşçi alımı yapılacak.

        3

        TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ

        Başvurular 23-27 Eylül 2024 tarihinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak.

        4

        TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Fabrikalara; 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!