Türkşeker 1350 geçici işçi alıyor! Türkşeker geçici işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri
Türkiye Şeker Fabrikaları 1350 geçici işi alımı yapacağını açıkladı. Farklı pozisyonlarda görevlendirilecek adayların ilkokul ile lise ve dengi mezuniyetleri olması gerekiyor. İlgilenenlerin 4 gün sürecek başvuru sürecini kaçırmaması gerekiyor. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
Türkiye Şeker Fabrikaları geçici olmak üzere 1350 işçi alımı yapacağını duyurdu. Her yıl 6 ay çalıştırılacak işçilerde pozisyona göre ilkokul ile lise veya dengi eğitim şartı aranıyor. İş ilanında 8 farklı uzmanlık alanı aranıyor. İşte, Türkiye Şeker Fabrikaları işçi alımı kadro dağılımı ve başvuru tarihleri...
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI
Türkiye Şeker Fabrikaları, kampanya ve mevsimlik işlerde her yıl 6 ay çalıştırılmak üzere 1350 Geçici İşçi alımı yapılacak.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI BAŞVUR TARİHLERİ
Başvurular 23-27 Eylül 2024 tarihinde Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılacak.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI 1350 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI
Fabrikalara; 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.