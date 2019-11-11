Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakaladığı DEAŞ'lı teröristlerden birisi, bugün Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de girişine izin vermeyince iki ülke arasındaki tampon bölgede mahsur kaldı.
ABD vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lının tampon bölgedeki bekleyişi sürüyor.
İçişleri Bakanlığı, tutuklu yabancı DEAŞ'lıların ülkelerine geri gönderilmesine bugün başlandığını açıklamıştı.
Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bahsi geçen DEAŞ'lının sabah saatlerinde sınır dışı edildiğini duyurmuştu.
Çataklı, işlemleri tamamlanan DEAŞ'lıları sınır dışı etmeyi sürdüreceklerini vurgulamıştı.
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