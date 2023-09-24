Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak! TTK işçi başvuruları ne zama?
Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından kurum bünyesinde çalıştırılmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvuruları ne zaman? TTK işçi alımı başvuru şartları ne? İşte merak edilen soruların detayları...
TTK 2 bin işçi alımı başvuruları ne zaman? Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yapılan ilana göre kurum bünyesinde çalışmak üzere 2 bin işçi alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvuru şartları neler? İşte TTK 2 bin işçi alımı başvuru tarihi...
TTK 2 BİN İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlattıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız." bilgisini verdi.