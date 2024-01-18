Türkiye Uzay Ajansı uzay hatıra bileti alma ekranı: Uzay hatıra bileti nasıl alınır?
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da gerçekleştirilecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlıyor. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzay hatıra bileti hazırlanırken, uzay hatıra biletinin nasıl ve nereden alınacağı merak konusu oldu. İşte Türkiye Uzay Ajansı (TUA) uzay bileti alma ekranı...
Alper Gezeravcı Türkiye saatiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece saat 00.49'da, ilk insanlı uzay görevi için yola çıkıyor. Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunacağı Axiom Mission 3 (Ax-3) ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından "uzay hatırası" notuyla paylaştı. Yapılan paylaşım, "Uzay hatıra bileti nasıl, nereden alınır?" Sorularını gündeme getirdi. İşte uzay hatıra bileti hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
UZAY HATIRA KARTI NASIL ALINIR?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısından sonra başlayacak fırlatma töreni öncesi uzay meraklıları, "https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi" linki üzerinden, bu tarihi anı hatıra kartıyla ölümsüzleştirebilecek.
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın bulunduğu hatıra kartında, "GururDuyTürkiye" etiketi ve "Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu'nun gururunu paylaşıyorum." ifadeleri yer aldı.