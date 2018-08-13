Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre G.Y. 13 yaşında babasının cinsel istismarına uğradı. Yıllarca tehditle süren istismarın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Yurda yerleştirildi. Babası 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı, istinaf mahkemesi de kararı onadı. Genç kızın dramını geçen hafta Habertürk duyurdu. 5 çocuk annesi N.Y., asgari ücretle ailesine bakmaya ve tüm evlatlarını okutmaya çalışıyordu. G.Y.'nin de "Okumak istiyorum" çığlığı üzerine birçok vatandaş ve bakanlık harekete geçti.



Derme çatma evlerinde yaşam mücadelesi veren aileye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elini uzattı. Bakanlık yetkilileri eğitim dahil ailenin gerekli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtirken yetkililer genç kıza belirli periyotlarda psikolojik desteğin sağlandığını kaydetti. Haberi izleyen ve okuyan vatandaşlar da aileye ekonomik destekte bulundu.



"ARTIK YALNIZ HİSSETMİYORUM"



Destekler nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen G.Y. "Halk bir şeylerin farkında olduğu için çok mutlu oldum. Sevindim. Kimsenin umursamadığını düşünüyordum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerekli desteği sağlayacaklarını söylediler. Kendimi yalnız hissetmiyorum artık. Dik durabileceğimi düşünüyorum" dedi.



"PSİKOLOG OLUP NASIL DESTEK OLACAĞIMI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"



Okuyup psikolog olmak istediğini anlatan genç kız "Eğitimime devam etmek istiyorum kaldığım yerden. Psikoloji okuyacağım. Psikolog olacağım. Psikologlar çoğu zaman böyle 'ayaklarının üstünde durman lazım dik durman lazım' falan anlatırlar. Ben nasıl dik duracaklarını anlatmak istiyorum. Benim gibi olan kişilere nasıl destek olabileceğimi öğrenmek istiyorum" diye konuştu.



"KARDEŞLERİM DE OKUSUN"



G.Y., anneleri işteyken kardeşlerine bakıp onlarla ev işlerini yapıyor. Mağdure G.Y., "Kardeşlerimle evi temizliyoruz yemek yapıyoruz. Anneme destek çıkıyoruz. Kardeşlerimin okulu tatil. Şu anda çok zorlanıyorum. Bir yanda okumak isterken bir yandan onlarla uğraşmak. Onların da gerekli desteğe ihtiyacı var. Onların da okulu bitirip gerekli yerlere gelmesini istiyorum. Destek bekliyorum" dedi.



"HARÇLIKLARINI, KURBANINI VERMEK İSTEYEN OLDU"



Ailenin avukatı Seçkin Doğruyol ise kendisini destek için birçok vatandaşın aradığını belirterek şunları anlattı:

"Bir öğrencimiz 'Harçlığımla destek olmak istiyorum' dedi. Ben çok duyguluyum. Ulaşan insanlardan 'kurbanımı vermek istiyorum' diyen oldu. 'Elimden çok bir şey gelmez ama ne olur iletir misin' diye söyleyenler oldu. Mahallede bir ağabeyimiz '15 gündür yolda bir para buldum arıyorum yana yakıla bulamıyorum sahibini demek ki buraya gidecekmiş' diye zorla bana iletti, elime tutuşturdu. Bunlar çok güzel tepkiler. Tabi ki biz birebir ailemize ilettik. Bu şekilde de gelen yardımları yine iletmeye devam edeceğiz. Bu konunun yine takipçisi olacağız."

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