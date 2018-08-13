SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yardım
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Türkiye yardım çığlığını duydu

Yaptırdığı "Don't touch heart" yani "Kalbime dokunma" dövmesiyle sessiz çığlığını Habertürk duyurdu. Yıllarca öz babasının istismarına maruz kalan G.Y.'nin "Okumak istiyorum" haykırışı ise tüm Türkiye'de yankı buldu. Genç kızın dramına Bakanlık ve vatandaşlar duyarsız kalmadı.

13.08.2018 - 14:01 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre G.Y. 13 yaşında babasının cinsel istismarına uğradı. Yıllarca tehditle süren istismarın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Yurda yerleştirildi. Babası 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı, istinaf mahkemesi de kararı onadı. Genç kızın dramını geçen hafta Habertürk duyurdu. 5 çocuk annesi N.Y., asgari ücretle ailesine bakmaya ve tüm evlatlarını okutmaya çalışıyordu. G.Y.'nin de "Okumak istiyorum" çığlığı üzerine birçok vatandaş ve bakanlık harekete geçti.

Derme çatma evlerinde yaşam mücadelesi veren aileye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı elini uzattı. Bakanlık yetkilileri eğitim dahil ailenin gerekli ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtirken yetkililer genç kıza belirli periyotlarda psikolojik desteğin sağlandığını kaydetti. Haberi izleyen ve okuyan vatandaşlar da aileye ekonomik destekte bulundu.

"ARTIK YALNIZ HİSSETMİYORUM"

Destekler nedeniyle mutlu olduğunu söyleyen G.Y. "Halk bir şeylerin farkında olduğu için çok mutlu oldum. Sevindim. Kimsenin umursamadığını düşünüyordum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan geldiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Gerekli desteği sağlayacaklarını söylediler. Kendimi yalnız hissetmiyorum artık. Dik durabileceğimi düşünüyorum" dedi.

"PSİKOLOG OLUP NASIL DESTEK OLACAĞIMI ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Okuyup psikolog olmak istediğini anlatan genç kız "Eğitimime devam etmek istiyorum kaldığım yerden. Psikoloji okuyacağım. Psikolog olacağım. Psikologlar çoğu zaman böyle 'ayaklarının üstünde durman lazım dik durman lazım' falan anlatırlar. Ben nasıl dik duracaklarını anlatmak istiyorum. Benim gibi olan kişilere nasıl destek olabileceğimi öğrenmek istiyorum" diye konuştu.

"KARDEŞLERİM DE OKUSUN"

G.Y., anneleri işteyken kardeşlerine bakıp onlarla ev işlerini yapıyor. Mağdure G.Y., "Kardeşlerimle evi temizliyoruz yemek yapıyoruz. Anneme destek çıkıyoruz. Kardeşlerimin okulu tatil. Şu anda çok zorlanıyorum. Bir yanda okumak isterken bir yandan onlarla uğraşmak. Onların da gerekli desteğe ihtiyacı var. Onların da okulu bitirip gerekli yerlere gelmesini istiyorum. Destek bekliyorum" dedi.

"HARÇLIKLARINI, KURBANINI VERMEK İSTEYEN OLDU"

Ailenin avukatı Seçkin Doğruyol ise kendisini destek için birçok vatandaşın aradığını belirterek şunları anlattı:
"Bir öğrencimiz 'Harçlığımla destek olmak istiyorum' dedi. Ben çok duyguluyum. Ulaşan insanlardan 'kurbanımı vermek istiyorum' diyen oldu. 'Elimden çok bir şey gelmez ama ne olur iletir misin' diye söyleyenler oldu. Mahallede bir ağabeyimiz '15 gündür yolda bir para buldum arıyorum yana yakıla bulamıyorum sahibini demek ki buraya gidecekmiş' diye zorla bana iletti, elime tutuşturdu. Bunlar çok güzel tepkiler. Tabi ki biz birebir ailemize ilettik. Bu şekilde de gelen yardımları yine iletmeye devam edeceğiz. Bu konunun yine takipçisi olacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X