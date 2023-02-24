Uzun yıllar sonra tekrar sahneye çıkarak hayranlarını heyecanlandıran Rihanna, olumlu eleştirilerin yanında olumsuz eleştirilerin de sahibi oldu. Bazı hayranlar RiRi'yi görmekten heyecan duysa da, performans bazı izleyiciler için çok müstehcen bulundu.