Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında

Türkiye'yi vuran 7.7'lik ve 7.6'lık iki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Dünden bu yana çok sayıda ülkeden Türkiye'ye destek gelirken, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremler dış basında da geniş yankı uyandırdı.