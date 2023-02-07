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Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında

Türkiye dün güne Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremle uyandı. Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Adıyaman'da ciddi şekilde hissedildi. Enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye'de meydana gelen depremler dünya basınında geniş yankı uyandırdı

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  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Türkiye'yi vuran 7.7'lik ve 7.6'lık iki depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Dünden bu yana çok sayıda ülkeden Türkiye'ye destek gelirken, Türkiye ve Suriye'de hissedilen depremler dış basında da geniş yankı uyandırdı. 
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Türkiye ve Suriye'deki depremleri manşete taşıyan Washington Post gazetesi,  "Ekipler enkazları temizlerken, meydana gelen depremlerde can kaybı artıyor" ifadelerini kullandı. Alt başlıkta ise "Türkiye ve Suriye'deki depremlerde 4 bin 300’den fazla kişi hayatını kaybetti, yeni bir insani kriz oluşmasından korkuluyor" denildi.

     

     
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Guardian'ın anasayfasında da yaşananlar canlı bir şekilde takip ediliyor. Manşette yer alan haberde ise, "Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 300'ü geçti, daha da artması bekleniyor." denildi.
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Türkiye'deki depremleri manşetine taşıyan New York Times, "Türkiye ve Suriye yeni bir felaketle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

     

     
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    CNN International da Türkiye'deki depremleri anasayfasına taşıyarak, gelişmeleri canlı olarak takip etmek mümkün.
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Reuters, "Türkiye'deki depremlerde can kaybı 3 bine yaklaştı, ekipler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" başlığına yer verdi. 
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

    Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından özel sayfa hazırlayan BBC'nin internet sitesinde anbean gelişmeleri görmek mümkün.  BBC, başlığında ise "Türkiye’deki depremde binlerce kişi hayatını kaybederken, kurtarma ekipleri gece boyu çalışmaya devam etti" ifadelerine yer verdi.

     

     
  • Son dakika: Türkiye'yi vuran deprem dünya basınında - Kahramanmaraş depremi dünya basınında

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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