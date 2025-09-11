12 Dev Adam'ın yarı final rakibi Yunanistan! Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı final maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak. Geri sayım sürerken Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı yayın kanalı ve saati basketbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) namağlup yoluna devam ediyor. Yarı finalde Yunanistan ile kritik bir maça çıkacak 12 Dev Adam, 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Peki Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı yayın kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar…
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye-Yunanistan basketbol maçı, 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın yarı final mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
CEDİ OSMAN'IN DURUMU BELLİ DEĞİL
A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.
Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.
Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.
Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.
ŞAMPİYONADA 7'DE 7 YAPAN İKİ TAKIMDAN BİRİ
A Milli Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı tüm maçları kazanan iki takımdan biri olarak öne çıkıyor.
EuroBasket 2025'te yarı finale yükselen 4 ekipten Türkiye ile son dünya şampiyonu Almanya, 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Milliler, adını finale yazdırması halinde Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez üst üste 8 galibiyet elde edecek.
HEDEF, 24 YIL SONRA FİNALE YÜKSELMEK
A Milli Takım, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra final bileti alacak.
Ay-yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan milliler, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikle yetinmişti.
YUNANİSTAN İLE 15. RANDEVU
A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile resmi maçlarda 15. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın 3'ünü Türkiye, 11'ini Yunanistan kazandı.
Milliler, EuroBasket'te ise Yunanistan ile 8 maç oynadı. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 6 yenilgi yaşadı.