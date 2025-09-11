A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) namağlup yoluna devam ediyor. Yarı finalde Yunanistan ile kritik bir maça çıkacak 12 Dev Adam, 24 yıl sonra final biletini almak istiyor. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Takım, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı. Peki Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Yunanistan basketbol maçı canlı yayın kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar…