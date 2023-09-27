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        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın sona erecek

        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2023-TR-YÖS/2) başvurularının yarın sona ereceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:57
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        Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları yarın sona erecek
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2023 TR-YÖS, yurt içinde 17 ilde, yurt dışında KKTC dahil 26 ülkede uygulanacak.

        Yurt içi ile KKTC, Afganistan, Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fransa, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Mali, Mısır, Moritanya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Rusya, Somali, Somaliland, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Tunus'taki toplam 53 sınav merkezinde 2023-TR-YÖS/2 yapılacak.

        Buna göre 15 Eylül'de başlayan 2023-TR-YÖS/2 başvuruları yarın sona erecek.

        ÖSYM TR-YÖS Mobil Uygulaması ile adayların başvuruda kullanacağı fotoğrafı sisteme yükleyebilmeleri için destek sağlanıyor. Google Play Store, Apple AppStore ve Huawei AppGallery uygulama mağazalarında yer alan uygulama, Türkçe ve İngilizce hizmet veriyor.

        Uygulamayla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Adaylar, dünyanın herhangi bir yerinden başvuru merkezlerine gitmeden mobil cihazlarını kullanarak fotoğraflarını sisteme yükleyebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası, Y.U. numarası veya TR-YÖS numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapabildikleri gibi e-Devlet hesabı olan adaylar, e-Devlet kullanıcı bilgileriyle de sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilecek. Sınav süreçlerinde kullanacakları fotoğraflarını sisteme yükleme işlemini tamamlayan adaylar, 'https://tryos.osym.gov.tr' adresi üzerinden sınav başvuru işlemlerini tamamlayabilecek."

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