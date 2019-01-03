Türkiye’nin en yetenekli gençleri aynı sahnede buluşuyor

Türkiye’nin en yetenekli genç müzisyenleri muhteşem bir konserde bir araya geliyor. 2009 yılında üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimine destek olarak, dünyada parlayan yıldızlar olmaları yolunda imkan yaratmak hedefiyle ÇEV Yönetim Kurulu üyesi ve ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri önderliğinde hayata geçirilen “Genç Yetenekler” projesinin 10. Yılı dolayısıyla düzenlenen konser 7 Ocak Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Genç müzisyenler; Nuri Bilge Ceylan’ın onur konuğu olarak katılacağı konserde, sahneyi Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Pınar Deniz, Miray Daner Kubilay Aka ile paylaşacak. Film müziklerinin seslendirileceği konseri, Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde ünlü şef İbrahim Yazıcı yönetecek. Değerli sanatçılar, Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil, yurt dışında ülkemizi başarı ile temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenleri bu özel gecede yalnız bırakmayacak.

Konserde “ÇEV Sanat Genç Yetenekler” projesi desteği ile eğitimi devam eden; Kerem Tuncer (Orkestra Şefi), Elvin Ganiyev (Keman), Ilgın Top (Keman), Cemal Aliyev (Viyolonsel), Cansın Kara (Viyolonsel), Tuna Bilgin (Piyano), Bora Demir (Korno), Deniz Ayşe Birdal (Viyolonsel), İdil Bursa (Viyolonsel), Emir İlgen (Piyano), Tarık Kaan Alkan (Piyano), Melis Sağlam (Şan), İdil Olgar (Keman) performans sergileyecek.

Projenin tanıtım müziklerini yazıp besteleyen ÇEV Sanat mezunlarından Los Angeles’ta kariyerine devam eden flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir de konserde yer alacak.

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