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        Haberler Gündem Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu: Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim

        Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu: Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim

        Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, alanda toplanan vatandaşlara unutulmaz bir gösteri sundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 18:54 Güncelleme: 27.08.2023 - 18:55
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        İlk kadın akrobasi pilotu hayran bıraktı
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        Eskişehir’de düzenlenen THK Havacılık Festivali’nde uçuş yapan Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, “Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim. Gerçekten benim için çok duygusal anlar burada olmak, buranın atmosferi çok başka.” dedi.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        İnönü ilçesinde 2’ncisi gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nin 2’nci gününde de sunulan performanslar adeta nefes kesti. Gösterilerde uçağı Yeni Menekşe ile havalanan Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, alanda toplanan vatandaşlara unutulmaz bir gösteri sundu. Yaptığı inanılmaz manevralarla izleyenleri heyecanlandıran Şener, performansı ile göz doldurdu. Uçuşunun ardından konuşan Semin Öztürk Şener, kalabalığın kendini mutlu ettiğini belirterek “İkinci kez düzenleniyor bu festival ve geçen yıl ben seyirci olarak katılmıştım. Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim. Gerçekten benim için çok duygusal anlar burada olmak, buranın atmosferi çok başka. Burada uçtuğum için çok mutluyum. Evet buraya gelen vatandaşlarımız çok motive edici oluyor, benim için gurur kaynağı. Çok mutlu oluyorum. Almanya’da bir gösteri uçuşumuz oldu, bir airshowa katıldık. Çok köklü bir airshow oldu, bu sene 19’uncusu düzenlendi ve orada tek kadın akrobasi pilotu olarak ben vardım. Tabii benim için büyük bir gurur kaynağı. Ay-yıldızımızı Almanya’da göklerde dalgalandırmak benim için büyük bir gururdu. Sivrihisar’ın hava gösterileri bizim gözbebeğimiz. 16-17 Eylül’de Sivrihisar’da çok büyük bir şov düzenliyoruz. Dünya havacılığı Sivrihisar’da buluşuyor. Almanya’da da feetbacklerini aldık. Çok güzel bir airshow bizi bekliyor. 7’den 70’e herkesi Sivrihisar’a bekliyoruz” dedi.

        Şener uçuş sonrası hayranları ile fotoğraf çektirip imza dağıttı.

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        #semin öztürk şener
        #haberler
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