Türkiye’nin ilk sürdürülebilir festivali

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Türkiye’nin ilk outdoor yaşam ve aktivite festivali OutdoorFest İstanbul’un gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. 15-16 Ekim’de Festival Park Kadıköy’de gerçekleşecek olan festivalde katılımcıları farklı kategorilerde düzenlenecek atölye çalışmaları, konserler, oyunlar ve söyleşiler bekliyor.

OutdoorFest İstanbul’da Feridun Düzağaç ve Fötr Alper & Friends konserinin yanı sıra yer alacak atölyelerden bazıları ise şöyle; Motosiklet bakımı ve doğru ekipman seçimi, karavana nasıl başlanır, bisiklet bakımı ve doğru ekipman kullanımı, gökbilim dünyası & harita okuma teknikleri, doğa fotoğrafçılığı, bitkilerden doğal krem yapımı, dönüştürülebilir kahve, masal ve koku ve doğru nefes atölyesi...

SÜRDÜRÜLEBİLİR FESTİVAL

Sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğu festivalde; enerji, iklim değişikliği, atık yönetimi, tarım, teknoloji ve sürdürülebilir şehirler gibi birçok farklı alanda konu ve konuşmacılar yer alacak.

Nature Talks kapsamında Bilge Öztürk, Asil Özbay, Taylan Erler ve birbirinden deneyimli konuşmacılar deneyimlerini paylaşmak üzere outdoorseverler ile bir araya gelecek.