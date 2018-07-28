Neşe Jenkins, dünyanın her yerinden gayrimenkul alıcılarının Londra'ya geldiğini, alımların iki ana amacının "yatırım" ve "oturum" olduğunu ifade ederek, Londra'da her yıl bölgede yüz binlerce gayrimenkulün el değiştirdiğini, milyarlarca sterlinlik konut satıldığını, dünyanın önde gelen zenginlerinin de buradan konut aldığını anlattı.
Londra emlak pazarının son 20 yılda çok hızlı büyüdüğünü, Ocak 1998'de 98 bin sterlin olan averaj fiyatların neredeyse yüzde 500'lük artışla Ocak 2018'de 485 bin sterline yükseldiğini belirten Jenkins, aynı dönemde İngiltere genelindeki averaj emlak fiyatlarının 227 bin sterline yükseldiğini, bu rakamların Londra'nın cazibesini ortaya koyduğunu söyledi.
Brexit sonrası Londra'da konut fiyatlarının gerilemeye başladığını ifade eden Jenkins, "İngiltere Tapu Sicil Dairesi verilerine göre, Londra'da emlak fiyatları mayısta Mart 2017'ye göre yüzde 0,7 geriledi. Bu düşüş, İngiltere'de 2009'da yaşanan finansal kriz doneminden bu yana en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti." şeklinde konuştu.
Brexit sonrası için herkesin çok büyük beklentisi olduğunu belirten Jenkins, "Mart 2019'da bu süreç bitecek. 2020 ve sonrası için fiyat artışı bekleniyor. Londra'da emlak yatırımı yapmak isteyenler için gerçekten çok avantajlı bir dönem içerisindeyiz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca ciddi artış bekleniyor." dedi.
Jenkins, Londra'ya tüm ülkelerin ilgi gösterdiğini ancak en büyük ilginin Dubai, Singapur, Rusya ve Körfez ülkelerinden geldiğini bildirdi.
TÜRKLER KONUT İÇİN ORTALAMA 1 MİLYON STERLİN HARCIYOR
Neşe Jenkins, Türklerin eskiden bu yana Londra'ya ilgisinin fazla olduğunu ifade ederek, Türk yatırımcıların Londra'da en çok Chelsea bölgesini tercih ettiğini söyledi.
Londra'da 375 bin ila 400 bin sterlin aralığından başlayarak konut alınabildiğini ancak bu rakamlarla sadece 1+1 dairenin alınabileceğini belirten Jenkins, Türklerin genellikle Londra'ya gidip geldikçe kalmak için 2+1 apartman dairesi almayı tercih ettiğini, ayrıca yatırım ve çocuğunu okutmak için de Londra'da konut aldığını bildirdi.
Jenkins, "Türklerin Londra'da ev almak için ayırdığı tutar ortalama 1 milyon sterlin. Bunun daha düşüğünü de, daha yükseğini de gördük. Ama ortalama rakam 1 milyon sterlin diyebiliriz." şeklinde konuştu.
LONDRA'DAN KONUT TALEP EDEN TÜRK SAYISI YÜZDE 297 ARTTI
Allytta Emlak Danışmanlığı CEO'su Jenkins, son yıllarda Türklerin Londra'ya ilgisinin ciddi şekilde arttığını belirterek, "Pek çok Türk yatırımcı, geçici fiyat düşüşünü fırsat olarak değerlendirdi ve alıma geçti. Son 2 yılda emlak almak için bize ulaşan Türk yatırımcı sayısında yüzde 297 artış yaşandı." ifadelerini kullandı.
Londra'da yeni konutların kolay kolay yapılamadığını aktaran Jenkins, uygun fiyatlı konut bulmanın zor olduğunu, İngilizlerin bile Londra'dan ev alamadığını, küresel yatırımcıların ve zenginlerin bölgeyi tercih ettiğini söyledi.
Jenkins, bugüne kadar Türklerin Londra'dan aldığı en yüksek meblağlı gayrimenkule ilişkin de, "Daha önce bir Azerbaycan Türk'ünün 140 milyon sterline ev aldığını biliyordum. Kısa süre önce ise bir Türk, Londra'da The Knightsbridge Apartments'de 90 milyon sterline ev aldı. Knightsbridge'de harika bir lokasyonda." ifadelerini kullandı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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