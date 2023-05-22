Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da Türkmenistanlı Aziz Babahanov ölü bulundu, Özbekistanlı kadın gözaltında - Güncel haberler
ABONE OL

Türkmenistanlı merdivenlerde ölü bulundu, Özbekistanlı kadın gözaltında

İstanbul'da Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov, 4 katlı binanın 2'nci kat merdiveninde hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Babahanov'un hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili binada yaşayan Özbekistan uyruklu bir kadın gözaltına alındı

İstanbul'da Türkmenistanlı Aziz Babahanov ölü bulundu, Özbekistanlı kadın gözaltında - Güncel haberler
DHA

İstanbul'da Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov (40), bir binanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Olay. dün saat 19.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Bina sakinleri, 2'nci kat merdiveninde bir erkeğin hareketsiz şekilde yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişiden alınan parmak izi sonrası cansız bedenin Türkmenistan uyruklu Aziz Babahanov'a ait olduğu ortaya çıktı.

Babahanov'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Cenazenin binadan çıkarıldığı anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU KADIN GÖZALTINA ALINDI

&Ouml;zbekistan uyruklu Gulnoza S.
Özbekistan uyruklu Gulnoza S.

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli tavırlar sergileyen bina sakini 48 yaşındaki Özbekistan uyruklu Gulnoza S.'yi gözaltına aldı. Gulnoza S.'nin evinde yapılan aramalarda ölen kişiye ait özel eşyalar bulundu. Gulnoza S.'nin ifadesinde; ölen kişinin erkek arkadaşı olduğunu, gün içinde evine geldiğini, Özbek lokantasından el yapımı alkol aldıklarını, erkek arkadaşının içki içtikten bir süre sonra fenalaştığını, erkek arkadaşını kızı eve gelmeden evinden çıkardığını belirtti. Gulnoza S.'nin komşusuna gittiği sırada erkek arkadaşını merdivenlerde yatarken gördüğünü söylediği öğrenildi. Gulnoza S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

"ÇOK FAZLA KİMSE TANIMIYOR"

Eren Erbey
Eren Erbey

Bina yöneticisi Eren Erbey ise, olaya ilişkin şunları söyledi: "Daire sakiniyiz biz burada. Binayla ilgili yöneticiyim. Dün akşam aradı polisler, geldik buraya. Ambulansı aramışlar merdivenlerde birisi düşmüş baygın diye. Savcı, polis geldi araştırma yapıldı.

Binada oturan bir sakinde şüphe uyandıran bir durum olduğu için birkaç kere soruldu. Sonra bayanı karakola götürdüler. Daha sonra gece 22.30-23.00 aralarında tekrar geldiler evi aradılar. Alkol almış galiba. Burada vefat eden şahsın cüzdanı, telefonu çıkmış. Ölen şahsın sahte alkol aldığı söylenildi.

Gözaltına alındı bayan. Savcılık kararıyla götürüldü dün. Hanımefendiyle binada yönetici olduğumuz için ödemelerle alakalı görüşüyorduk. Çok fazla kimse tanımıyor. Diğer vatandaşı da kimse tanımıyor. Mahalle sakinleri de geldi baktı. Yaklaşık 4-5 yıldır buradaydı. Kızıyla birlikte yaşıyor bizim bildiğimiz. Dün zaten kızı, evde olmadığını haberinin olmadığını söyledi. İfadelerinden sonra şüpheli bulunduğu için alındı zaten."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siyam ismiyle tanınan İranlı şarkıcı Sıamak Shabdel Borhan sahte pasaportla yakalandı!
GÜNDEM İranlı şarkıcı sahte pasaportla yakalandı!
Son dakika: İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
GÜNDEM İYİ Parti'de kurultay tarihleri belli oldu
Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
GÜNDEM Antalya'da bir kişi sokakta ölü bulundu
Amasya Samsun Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Amasya Samsun Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Amasya Samsun arası kaç km?
Ankara Fethiye Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Fethiye Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Fethiye arası kaç km?
Arnavutköy'de attan düşen kadın hayatını kaybetti
GÜNDEM İstanbul'da attan düşen kadın öldü!
SON DAKİKA HABERİ: Zonguldak'taki 2 yaşındaki bebek istismarı olayında 5 tutuklama! - Güncel haberler
GÜNDEM Daha 2 yaşındaydı! Kan donduran olayda 5 tutuklama!
Ankara Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara Diyarbakır Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Diyarbakır arası kaç km?
Ankara Denizli Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Ankara Denizli Arası Kaç Saat?
GÜNDEM Ankara Denizli arası kaç km?
Kadıköy'de polise mukavemet eden 4 şüpheli adliyeye gönderildi
GÜNDEM Kadıköy'de polise mukavemet: 4 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.